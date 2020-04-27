截止4/24 櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年4月24日累積開戶數為16,949,776戶，較4月17日累積開戶數為16,924,227戶，增加25,549戶，增幅約0.15%。另本年4月24日現股當日沖銷累積開戶數為2,121,165戶，4月17日現股當日沖銷累積開戶數2,109,630戶，增加11,535戶，增幅約0.55%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年4月24日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數176,506戶較4月17日開戶數176,503戶，增加3戶，增幅約0.00%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至4月24日止日均值為361.67億元，總成交金額為26,040.04億元，其中盤後定價交易金額為85.70億元。另本年度截至4月24日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.22%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場33.27%。

(二)109年度第一季季成交值達1億元以上之自然人投資人為3,359人。

(三)本年度興櫃股票截至4月24日均值為8.11億元，總成交金額為584.15億元。

四、本年度上櫃有價證券截至4月24日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計659家，較上週(截至4月17日止)得為信用交易家數659家，增加0家。

(二)融資餘額為347.09億元，較上週(截至4月17日止)融資餘額337.18億元，增加9.91億元，增幅約2.94%。

(三)融券餘額為56,721張，較上週(截至4月17日止)融券餘額42,755張，增加13,966張，增幅約32.67%。

(四)本年度信用交易成交值(不含資券相抵)之比例為11.72%，較上週(截至4月17日止)之比例11.77%，減少0.05%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.32%，較上週(截至4月17日止)之比例0.32%，增加0.00%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(109)年度截至4月24日止，累計營業天數74日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計133期，發行餘額為5兆5,524.64億元，較上週減少335億元。

(二)普通公司債已上櫃計117家581期，發行餘額為2兆0,067.98億元，較上週增加570.5億元。

(三)轉換公司債已上櫃計146家172期，發行餘額為1,241.30億元，本週無異動。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額2.95億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計36家365期，發行餘額為9,840.51億元，較上週減少36億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計4期，發行餘額為54.55億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計656期約1,725.85億美元，較上週增加2.31億美元。

(八)新臺幣計價之外國債券：

1.外國轉換公司債已上櫃計25家29期，發行餘額為93.97億元，本週無異動。

2.外國普通債券已上櫃計3家4期，發行餘額為166.85億元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為13兆7,510.50億元，日均值為1,858.25億元，包含：

1.買賣斷交易2兆2,022.85億元，日均值為297.61億元，佔總成交金額比例為16.02%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為1兆5,876.31億元，佔買賣斷成交金額比率為72.09%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為6,146.55億元，佔買賣斷成交金額比率為27.91%（包含政府債券3,818.07億元，日均值為51.60億元；普通公司債1,790.49億元，日均值為24.20億元；金融債券504.49億元，日均值為6.82億元；外國債券33.50億元，日均值為.45億元）。

2.附條件交易11兆5,487.64億元，日均值為1,560.64億元，佔總成交金額比例為83.98%，其中等殖成交系統成交金額為518.19億元，佔附條件成交金額比率為0.45%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為3.62億美元，以澳幣計價之成交金額為0.59億澳幣，以人民幣計價之成交金額為9.44億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.01億紐幣，以南非幣計價之成交金額為0億南非幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為97.55億美元，以澳幣計價成交金額為0.1億澳幣，以人民幣計價之成交金額為45.86億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為382.50億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交382.50億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為1,116.00億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共18家，契約流通餘額共計579.54億元，本年度累計成交金額為192.56億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共19家，契約流通餘額共計912.16億元，本年度累計成交金額為303.23億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,586.36億元，本年度累計成交金額為378.64億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額1,136.00億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計538.97億元，本年度累計成交金額942.81億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計3.99億元，本年度累計成交金額50.54億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額1,645.16億元。

上櫃相關業務:

一、截至109年4月24日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：777家 (包含外國公司35家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：4家(不包含轉投控掛牌1家)

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數4家(東典光電、三竹、昇佳電子、亞洲藏 壽司)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：1家 (上洋)

二、截至109年4月24日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：250家 (包含外國公司7家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：11家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：0家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：3家（90至108年度累計申請計1,679家）

三、截至109年4月24日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：90家

(二)累計登錄創櫃板家數：167家

(三)當年度累計輔導家數：9家（102至108年度累計輔導計318家）

四、截至109年4月24日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,117家

五、截至109年4月24日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家(特藝石油)

(二)可轉換特別股已掛牌支數：3支(光隆、聯合骨科、恒耀國際)

六、預計於未來一週掛牌公司(109.4.26~109.5.2)：

(一)一般類股：

無

(二)興櫃股票：

無

