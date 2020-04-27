富邦證券: 全球央行放水 擦亮黃金價值

新冠病毒全球32個國家確診破萬

新冠疫情波及全球兩百多個國家和地區，截至4月23日為止， 累計確診人數已超過270萬人，其中32個國家確診破萬， 從統計資料來看，美國成為目前累計確認感染人數最多的國家。 富邦證券表示，目前各國應對危機手段紛紛出籠， 受到美國聯準會大幅降息及各國央行擴大寬鬆下，市場資金充沛， 加上美國經濟受疫情影響而大幅衰退的疑慮， 投資人避險情緒持續上升，黃金也重回投資者的目光。

圖說: 全球新冠肺炎疫情現況(截至2020/4/23)

資料來源: Wikipedia，富邦證券整理

美國市場劇烈波動

由於新冠肺炎疫情蔓延帶來的恐慌，美國股市在3月份經歷了四次熔 斷，而截至2020年3月底，美股歷史上也只發生過五次。 市場劇烈波動的程度讓股神巴菲特也不禁感嘆，活了89年第一次經 歷這種事。

資料來源: Bloomberg，富邦證券整理

本次新冠疫情，是否邁入熊市三階段？

富邦證券表示，觀察標普500指數於科技泡沫、 金融海嘯時期的走勢，美股邁入熊市有大致可分成三個階段：

1. 第一階段：市場觸發恐慌性拋售，投資人急於套現， 踩踏效應促使金融資產價格急跌。待市場情緒緩和後， 邁入第二階段反彈。

2. 第二階段：空手的投資人， 認為企業以及經濟環境的尚未達到如此悲觀的地步， 於是想撿便宜的投資者紛紛入場，股價出現反彈。

3. 第三階段：在經過數日甚至數週的反彈後，總體經濟前景趨於惡化， 企業營收下降、財務發生困難，市場瀰漫悲觀氣氛。 各種真假難辨的利空消息又接踵而至，挫傷投資者信心、 股價再度大幅度下跌，最終陷入漫長的信心修復期。

回顧2008年，因美國政府與聯準會太晚出手救市， 次貸風暴演變成為金融海嘯， 最終靠聯準會採用量化寬鬆政策才令經濟回穩。富邦證券表示， 本次政策反應快，聯準會無限量、無底線QE以及美國國會財政刺激 的影響，美股出現反彈。但要想真正解除危機風險， 還需要控制住疫情，方能使本次股市不落入熊市。

資料來源: Bloomberg，富邦證券整理

疫苗未出病毒難除 全球央行放水擦亮黃金價值

全球加快疫苗研發項目腳步，候選疫苗雖已進入人體實驗階段， 但摩根士丹利生技業研究部主管 Matthew Harrison在英國《金融時報》發表專文指出， 新冠病毒疫苗最快要在2021年春季方能量產。有鑑於此， 社交距離規範於短時間內無法徹底鬆綁，勢必將持續影響經濟活動。

目前各國應對危機手段紛紛出籠，預計政策首選仍然是貨幣寬鬆。 海量的貨幣寬鬆政策、央行重返低利率當道， 黃金也重回投資者的目光。

2008年全球金融危機，股市與黃金於初期同步下跌， 緊接著黃金於2018年11月打底後，就啟動了長達數年的反彈。 而2020年2月底新冠疫情爆發後，在踩踏效應下， 股市與黃金亦同步下跌， 但在美國政府與聯準會火速推出刺激措施後， 貴金屬成交量和持倉量均逐步修復，現貨黃金於4月7日修復新冠疫 情全球爆發以來的跌幅，登上7年來高點。反映在石油市場動盪、 商品和股市持續波動的情況下

4月16日，日本政府再度宣布擴大緊急狀態範圍實施至全國47個 都道府縣，暫定於5月6日解禁，提升了投資者避險情緒， 加上美國就業市場慘淡， 加劇了人們對新冠病毒疫情造成經濟損失的擔憂， 也限制了美元持續升值空間。富邦證券表示， 隨著世界各國央行推出規模前所未有的貨幣寬鬆措施， 及市場預期實際利率將在未來一段時間內保持在負值的背景下， 可望激勵投資者繼續尋求黃金的保值能力， 亦有利於金價的後市表現。