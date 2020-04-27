淡水盧苡甄有機蔬菜種植 臉書行銷零接觸

新北市青農聯誼會集合全新北市年輕有為的青農子弟， 今年由85年次的女青農盧苡甄擔任第三屆青農聯誼會有機組組長， 目前與父親一起經營「牛埔有機農場」， 將健康有機蔬果提供給消費者， 也藉由食農教育傳遞正確健康飲食觀念。

在淡水長大的盧苡甄，從小就看著爸爸農忙、配送蔬菜及擺攤， 將自家荒棄的林地整理成農田，將土壤改良成有機土壤，101年轉 型栽種有機蔬菜並已通過有機認證， 並且是最早開始配合供應學校營養午餐的有機農場之一。 在這種環境耳濡目染成長的盧苡甄，從小就決定從農， 因此求學期間選讀高職園藝科及環境資源管理系， 畢業後就投入自家農場工作，與父親一同管理菜園。

「牛埔有機農場」目前有8個溫室及半開放式農田， 未來還規劃增加幾個開放式農田與小型加工場， 將自家蔬果製作成加工產品，如醃蘿蔔及果醬等， 增加自家產品多樣性，讓更多人能夠品嘗到有機蔬果的美味。 農場也定期辦理季節性食農教育，從種植、 採收到加工一系列完整課程，參加體驗的民眾親自育苗種植， 幾個月後就能夠採收自己種的蔬菜，藉此體驗農夫平時的辛勞， 並能了解到平常吃的食物是怎麼來的。 消費者若想購買牛埔的有機農產品，每周四板橋火車站248農學市 集攤位及周六淡水捷運站農夫市集，都能買到新鮮在地的有機蔬菜， 並且在這個全民防疫期間，這些蔬菜都可以透過線上訂購宅配到府， 讓大家都能輕鬆品嚐牛埔有機農場的鮮採蔬菜，在家烹煮健康吃。

盧苡甄表示，從農雖然辛苦但很有成就感，目前主要負責包裝配送、 擺攤、網路行銷及食農教育，也持續改善工作細節， 以便給消費者更好的服務， 例如爸爸曾說清晨是葉菜最有生命力的時刻，為避免枯萎， 必須在九點前完成採收並立刻送進冷藏室休眠再包裝出貨， 就可保鮮一星期不枯萎，這就是不斷嘗試才能得到的寶貴經驗。 也藉由經營FB粉絲團介紹自家蔬菜，提供植物知識， 及宣傳農場體驗活動資訊，與顧客保持良好互動。 這一兩年盧苡甄也更深入了解食農教育， 從一開始不知道如何準備流程、素材及題目， 經過幾次實際上課學習的經驗，現在上台不但能侃侃而談， 還能活潑帶動氣氛，目前已能主導農場的食農體驗教育活動； 擺攤販售亦是如此，不同的市集都有不一樣的擺放方式， 透過觀察與思考，學習如何吸引顧客駐足， 以及透過與顧客互動培養消費者信賴，每一天都是學習的開始。

農業局長李玟表示，新北市政府鼓勵青年加入農業這個大家庭， 也會持續不斷挖掘優秀的新北青農，並透過相關計畫提供輔導、 補助、課程與通路等資源，協助青農深耕茁壯， 打造新北市優良農產品聚落，推廣地產地銷的優良蔬果。 目前正處全國上下一心抗疫時刻， 可多多利用線上通路訂購新北優質農產品，落實防疫之餘， 也能以實際行動支持在地小農及優質農產！