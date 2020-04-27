淡水盧苡甄有機蔬菜種植 臉書行銷零接觸

照片來源：新北市政府農業局
照片來源：新北市政府農業局
新北市青農聯誼會集合全新北市年輕有為的青農子弟，今年由85年次的女青農盧苡甄擔任第三屆青農聯誼會有機組組長，目前與父親一起經營「牛埔有機農場」，將健康有機蔬果提供給消費者，也藉由食農教育傳遞正確健康飲食觀念。
在淡水長大的盧苡甄，從小就看著爸爸農忙、配送蔬菜及擺攤，將自家荒棄的林地整理成農田，將土壤改良成有機土壤，101年轉型栽種有機蔬菜並已通過有機認證，並且是最早開始配合供應學校營養午餐的有機農場之一。在這種環境耳濡目染成長的盧苡甄，從小就決定從農，因此求學期間選讀高職園藝科及環境資源管理系，畢業後就投入自家農場工作，與父親一同管理菜園。
「牛埔有機農場」目前有8個溫室及半開放式農田，未來還規劃增加幾個開放式農田與小型加工場，將自家蔬果製作成加工產品，如醃蘿蔔及果醬等，增加自家產品多樣性，讓更多人能夠品嘗到有機蔬果的美味。農場也定期辦理季節性食農教育，從種植、採收到加工一系列完整課程，參加體驗的民眾親自育苗種植，幾個月後就能夠採收自己種的蔬菜，藉此體驗農夫平時的辛勞，並能了解到平常吃的食物是怎麼來的。消費者若想購買牛埔的有機農產品，每周四板橋火車站248農學市集攤位及周六淡水捷運站農夫市集，都能買到新鮮在地的有機蔬菜，並且在這個全民防疫期間，這些蔬菜都可以透過線上訂購宅配到府，讓大家都能輕鬆品嚐牛埔有機農場的鮮採蔬菜，在家烹煮健康吃。
盧苡甄表示，從農雖然辛苦但很有成就感，目前主要負責包裝配送、擺攤、網路行銷及食農教育，也持續改善工作細節，以便給消費者更好的服務，例如爸爸曾說清晨是葉菜最有生命力的時刻，為避免枯萎，必須在九點前完成採收並立刻送進冷藏室休眠再包裝出貨，就可保鮮一星期不枯萎，這就是不斷嘗試才能得到的寶貴經驗。也藉由經營FB粉絲團介紹自家蔬菜，提供植物知識，及宣傳農場體驗活動資訊，與顧客保持良好互動。這一兩年盧苡甄也更深入了解食農教育，從一開始不知道如何準備流程、素材及題目，經過幾次實際上課學習的經驗，現在上台不但能侃侃而談，還能活潑帶動氣氛，目前已能主導農場的食農體驗教育活動；擺攤販售亦是如此，不同的市集都有不一樣的擺放方式，透過觀察與思考，學習如何吸引顧客駐足，以及透過與顧客互動培養消費者信賴，每一天都是學習的開始。
農業局長李玟表示，新北市政府鼓勵青年加入農業這個大家庭，也會持續不斷挖掘優秀的新北青農，並透過相關計畫提供輔導、補助、課程與通路等資源，協助青農深耕茁壯，打造新北市優良農產品聚落，推廣地產地銷的優良蔬果。目前正處全國上下一心抗疫時刻，可多多利用線上通路訂購新北優質農產品，落實防疫之餘，也能以實際行動支持在地小農及優質農產！