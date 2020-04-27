台北市錢櫃KTV林森店火警釀死傷，藍營議員鍾沛君爆料指，錢櫃董事長練台生（左2）在意外發生後狂打電話給北市府官員。（中央社檔案照片） 台北市錢櫃KTV林森店火警釀死傷，藍營議員鍾沛君爆料指，錢櫃董事長練台生（左2）在意外發生後狂打電話給北市府官員。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台北市錢櫃KTV林森店昨(26) 日火警釀多人死傷，台北市政府今天(27日)到錢櫃林森店張貼公函，勒令該建築停止使用。

針對台北市錢櫃KTV林森店26日的火警，藍營議員鍾沛君指出，錢櫃董事長練台生在意外發生後狂打電話給北市府官員。副市長黃珊珊今天(27日) 說，她沒接到電話，但慘痛教訓誰都躲不過，一定依法辦理。

黃珊珊表示，這麼重大傷亡、人命不是開玩笑，任何人都不能把它當作一件輕鬆的事，沒有一個人想要遮掩、有任何隱匿，「人命關天的事情，誰講都是一樣，該怎麼辦就怎麼辦」。

台北市消防局26日上午獲報，指中山區林森北路一棟14層樓建物發生火警，由於案發大樓1至9樓為錢櫃KTV，有部分民眾受困求援，甚至有人站在窗台上。中央社

外界質疑台北市長柯文哲在錢櫃火警事發5小時才抵達現場，民眾黨立委蔡壁如27日在立法院表示，柯文哲聽到火警事件後就開始聯絡交通事宜，但屏東枋寮距離高鐵左營站有些距離，坦言5小時是「盡最快時間趕到」，並強調柯文哲都有透過群組掌握相關細節。

北市副市長黃珊珊今天下午在消防局長吳俊鴻陪同下前往錢櫃SOGO店稽查，測試火災警報器、排煙設備功能是否正常，並進入包廂查看，了解狀況。

錢櫃KTV林森店昨天(26日) 慘遭祝融，因排煙、灑水、消防警報、住警器(又稱獨立式火警探測器)、廣播系統等消防設備全面關閉，民眾逃生不及，造成5死1命危數十傷慘劇，柯文哲也下令全面清查錢櫃其他分店，以及台北市所有KTV、電影院等封閉式場所消防設備。

台北市錢櫃KTV林森店26日火警釀多人死傷，台北市政府27日到錢櫃林森店張貼公函，勒令該建築停止使用。中央社

國民黨市議員鍾沛君今天中午在臉書貼文，指練台生在意外發生後，不斷打電話給台北市政府官員。她想問錢櫃董事長練台生：

「練台生董事長，從林森錢櫃大火發生至今，你打了幾通電話給柯市府的官員們？今早(27日) ，北市府不少局處首長在晨會中主張北市錢櫃應全面暫停營業，接受消防公安全面檢查。不料這個早上，錢櫃（除林森店）一面開門做生意，一面奪命連環call！我挺柯市府為所當為硬起來，錢櫃該暫停營業就該暫停，該閉門安檢就該閉門，什麼理由都不是理由。」

鍾沛君並對練台生喊話:

練董，你對得起來不及逃生， 只能打訣別電話的消費者嗎？

錢櫃林森店昨天驚傳火警，1名34歲的林姓竹科工程師在火警時打電話回家跟家人訣別，表示自己被大火包圍，可能逃不出去，隨後命喪火場，令人鼻酸。

鍾沛君在臉書po文最後指出，每年有多少消費者在錢櫃慶生、和親友小聚，讓錢櫃賺進多少鈔票？錢櫃發布的聲明卻避重就輕，無法讓消費者心安！她強調: 請練董不要再打電話，真有話想說，與其私下聯絡首長官員，不如出來開記者會面對大眾吧！

對此，北市副市長黃珊珊則表示，自己沒有接到練台生的電話，對於練台生狂打電話給市府官員一事也不知情。

不過，黃珊珊表示，錢櫃林森店火警是慘痛教訓，不管是誰，「慘痛教訓，誰都躲不過，該怎麼辦，就一定會依法辦理」。

她說，此後會做密集、不定期的查核，盼業者不要以身試法，「這件事人命關天，誰講都一樣，該怎麼辦就怎麼辦」。

新頭殼引述黃珊珊說，很多議員今早打電話問她，為什麼現在還沒把錢櫃停業，但必須要有相關依據確定違反規定，昨天林森店已經勒令停業，接下來查每一間實際狀況，「要讓人家停業要有相關依據」。

中央社報導，包括昨天失火的林森店在內，錢櫃在台北市共有6家分店，其餘分店為SOGO店、敦南店、松江店、南京店與中華新館。

錢櫃KTV台北林森店26日上午驚傳火警，造成重大死傷，人在南部的台北市長柯文哲（中間穿白襯衫者）獲知後，也隨即返回台北到現場了解狀況。中央社