海巡國艦國造 首艘600噸級「安平艦」下水　預計10月交船

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）首艘600噸級巡防艦「安平艦」下水、第3艘600噸級巡防艦開工暨第3艘35噸級巡防艇交船聯合儀式，今(27)日在中信高鼎廠舉辦。海洋委員會表示，安平艦預計提前2個月，於今年10月完工交船，投入南方海域護漁及維權任務。

新造600噸級巡防艦參考海軍沱江艦設計基礎，針對海巡勤務性質、任務特性及使用需求，適度改良優化為海巡模組，並增設高壓水砲、增強船體結構強度及穩定性。同時預留飛彈系統管線，具備平戰轉換功能，擁有維護台海安全及區域和平的堅強實力，象徵台灣朝向國防自主的目標。未來首艘600噸級巡防艦「安平艦」規劃配置於南部地區機動海巡隊。

另外，澎湖海巡隊3583艇今日也舉行交船儀式，新造35噸級巡防艇最高船速可達45節，具備水砲功能，射程可達60公尺，不但能有效提升澎湖海域取締越界中國船舶效能、保障漁民的作業權益，更能大幅提高查緝走私偷渡成效，堅守國境安全的第一道防線，不讓防疫工作出現海上破口。

為落實政府「國防自主、國艦國造」政策，海洋委員會表示，「籌建海巡艦艇發展計畫」預計建造各型艦艇計141艘，為國內造船產業帶來空前的榮景，有效帶動造船產業鏈的發展，大量增加船舶設計、材料、裝備、軍工、檢驗及維保廠商的訂單，預估可創造8,000個以上的工作機會及高達新台幣1,000億元以上的產值，大幅提升台灣造船產業的國際競爭力。

第3艘35噸級巡防艇。(照片來源：海洋委員會)