〈時評〉台北市長變成黃珊珊？

台北市長柯文哲若想要更上一層樓，當務之急是專心做好市政工作，絕對不是全台趴趴走，柯文哲若持續想要「吃碗內、看碗外」，很可能再過不了多久，就會和高雄市長韓國瑜一樣，被選民看破手腳。

柯文哲是台灣民眾黨的主席，不過，民眾黨之所以能夠快速崛起，完全是靠柯文哲個人的威望，也就是柯文哲一人幾乎代表全黨，一旦柯文哲的光環褪去，那民眾黨泡沫化的日子也不遠已。

柯文哲當然清楚這個道理，因此他開始展開全台布局，四處趴趴走，若是在承平時期也就算了，偏偏在這個節骨眼當下，恐怕不容柯文哲一人分飾多角，因為柯文哲沒有做好市政工作，拿不出政績，就算他想再往上爬，選民自然會做出評斷。

舉例來說，4月25日，行政院長蘇貞昌和疫情指揮中心陳時中到台北市視察防疫旅館，但地主卻是由台北市副市長黃珊珊陪同，當媒體問到相關議題時，蘇貞昌半諷刺、半緩頰說，「我常看他在電視上，副市長在這裡，比柯文哲漂亮啊！」

柯文哲沒有陪同蘇貞昌視察，黃珊珊只說，柯文哲早有行程排定。直到下午，柯文哲在高雄現身，原來他是出席民眾黨在當地舉辦的國家治理學院國政班活動。

26日近中午，台北市錢櫃KTV大火，造成多人傷亡，黃珊珊立刻出現在火災現場，柯文哲則是幾個小時過後，才終於出現，原來他當時是前往屏東枋寮參訪，展開北市府口中的「市政交流」。

外界將火災安檢的矛頭指向柯市府，在調查結果尚未出爐前，這項批評不盡公允，但柯文哲有無善盡市長責任，仁智互見。因為柯文哲去哪邊視察、參加活動，絕對與火災沒有關連性，只不過，疫情當下，柯文哲卻跑去參加政黨活動，然後北市出現重大災難時，人又姍姍來遲，部分市民看在眼裡，無法接受。

再進一步來說，柯文哲人在不在台北，也不是重點，不過，明眼人都看的出來，柯文哲的心思是放在民眾黨，以及為自己的下一步展開布局，而且這從去年開始，明顯一直處於這種狀態，當柯文哲沒有將重心放在台北市時，市民自然觀感不佳。

再過兩年多，柯文哲即將卸任，選民此時發動罷免也沒用，但柯文哲無心於市政，選民可能在他角逐大位時，也不禁要問，柯文哲的台北市政有什麼？或是以為台北市長是黃珊珊。

（作者李平華，資深媒體人）