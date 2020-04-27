【武漢肺炎】台灣27日零新增確診　民眾可捐口罩助世界

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，國內今日無新增個案；截至目前全國累計429例確診，由於台灣已連續15天零新增確診，加上國內口罩產量穩定、品質優良，指揮中心宣布推出「護台灣、助世界」活動，只需簡單4步驟，民眾可利用健保行動快易通APP響應口罩助世界活動。

指揮中心表示，截至今日全國累計429例確診分別為343例境外移入，55例本土病例及31例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，290人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

有關敦睦艦隊(磐石艦)群聚事件，截至目前掌握接觸者共1,916人，其中585人為居家隔離對象，已採檢262人，254人為陰性，其餘檢驗中；1,331人為自主健康管理對象。

指揮中心進一步指出，4月20日及21日定點返台專案航班共460名湖北返台民眾，截至目前5人就醫治療中、1人陪同就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

另外，指揮中心指揮官陳時中今天宣布推出「護台灣、助世界」活動，民眾可透過健保行動快易通APP，簡單3步驟即可決定是否將自己的口罩配額捐給其他國家。

陳時中今天下午在記者會中表示，國內口罩供應漸漸上軌道，且品質好、產量穩定，本著國際互濟精神，指揮中心決定推出「護台灣、助世界」活動，民眾可選擇捐贈口罩給其他國家，讓全體國民展現心意，政府也能衡量國民心意到哪，以此範圍進行口罩數量捐助。

【護台灣助世界 口罩捐贈只需3步驟】

1.進入「全民健保行動快易通」

2.點選「助世界 Taiwan Can Help」圖示

3. 按下「我願意」並選擇公開姓名或默默行善