〈時評〉新冠肺炎改變期貨遊戲規則　投資人要小心

今(2020)年真是多事之秋，新冠肺炎衝擊人類社會，造成太多的意外，4月20日國際原油價格大跳水，美國西德州原油5月期貨轉為負37.63美元結算，史無前例，造成全球期貨市場大亂，許多國家交易系統設計之初，做夢都沒有想到會有這樣的情形發生，所以沒有負數設計，造成投資人無法轉倉或平倉，損失慘重，糾紛迭起，期貨因此喪失避險功能，亟待重新檢討制度。

台灣期貨市場當初在做系統設計時，亦因無法預料原油價格會有負數發生，所以也沒有負價格設計，所以當原油期貨價格跌破0美元時，投資人無法平倉或轉倉，損失慘重，紛紛向金管會提出訴願，希望能還其公道。

4月20日真是國際期貨市場永難忘懷的一天，由於是市場成立以來頭一遭，當天的情況一片混亂。災情是由中國最大的官方銀行中國銀行揭開序幕，上海一位投資人買進中國銀行的原油寶，4月20日到期，前晚10時停止交易時，跌到12美元，不斷慘遭抄底，已慘賠10多萬人民幣，當時他還沒有太緊張，認為3年後總會漲回來，打算倉後隔日再抄底，沒有料到20日當天，瞬間跌到-37.63美元，根本沒有平倉的機會。結算不僅虧光投資的33萬多港幣，還要倒貼42萬港幣，換算成新台幣共虧近3百萬元。

他還不是最大的苦主，有投資人本金388萬人民幣，最後倒欠銀行532萬人民幣，共賠920萬人民幣，折合新台幣3900萬元。中國銀行在是這次油價崩盤，期貨糾紛居全球之冠，達3700件，原油寶的投資人共虧損高達316億人民幣，折合新台幣1350億元，甚至已發生投資人不堪虧損，跳樓自殺事件。如果中國銀行不是最大國營銀行，恐怕已發生擠兌金融風暴。

為什麼會如此？問題發生在依原油寶契約規定，中國銀行應在20日晚上10時前轉倉或平倉，但他們沒有依約執行，20日紐約時間下午崩盤，中行當天北京時間晚上10時前沒有平倉停止交易，發生價格雪崩，中行無暇反應，造成客戶慘賠。至於建設銀行、工商銀行的投資人都跑在20美元以前，損失少多了。中國銀行如今要面對這次油價崩盤，創期貨市場歷史紀錄的訴訟案，甚至已有投資人因不堪虧損跳樓自殺，慘況可知。

回溯這次期貨市場大浩劫，4月15日芝加哥商品交易所(CME)宣布，為因應原油巿場慘跌窘境，決定修改交易系統程式，讓特定商品期貨、選擇權價格可以接受零值或負值交易，這項聲明，當時並沒有引起國際期貨市場太多的聯想，包括台灣在內，絕大多數期貨商沒有立即跟進調整系統，接受零值或負值交易，造成日後投資人根本無法平倉停損，才會有今天的糾紛。

如今因為CME改變遊戲規則，ETF基金經理人要小心了，尤其是槓桿倍數型ETF，基金淨值可能成為負值，屆時又要如何交易，成為極大的挑戰。這是金管會必須面對的難題，需要重新修改遊戲規則。

這次負油價發生，正改變傳統期貨市場避險功能，未來投資期貨多單，將不能不開放負值槓桿式倒賠制度，投資人付出保證金，買進多單期貨、選擇權避險，將面臨無法預測的下行風險，金融市場秩序紊亂，不僅投資人提心吊膽，期貨商也要皮皮挫，不知道又會遇到什麼様不可知的金融風暴，如果是銀行附設的期貨商業務，進行衍生性金融商品操作，稍有不慎，如中國銀行案例，極可能把整個銀行都燒掉了。

新冠肺炎病毒正悄悄改變金融體系，尤其期貨市場的遊戲規則，影響深遠，在舊規則打破，新遊戲規則未建立之前，風險是無法預測的，投資人在進行期貨投資或避險之前，一定要三思，如何防止風險，或者選擇暫時先避開期貨投資，未嘗不是自保之道。