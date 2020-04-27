【武漢肺炎】荷蘭國慶日空運3999朵「鬱金香」國花　向台灣醫護致敬！

（台灣英文新聞/生活中心 綜合報導）武漢肺炎疫情持續延燒，荷蘭貿易暨投資辦事處表示，今天(27日) 是荷蘭的國慶日國王節，專程空運3999朵荷蘭國花鬱金香，並配合焦糖煎餅送往流行疫情指揮中心等地，加深台荷情誼。

據信源自中國的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情，在全球持續延燒。

荷蘭貿易暨投資辦事處今天在臉書粉絲團上表示，

今天是荷蘭的國慶日國王節( the King’s Day) ；但因為全球疫情嚴峻，我們不如以往慶祝，而是用專程空運來台的3,999朵荷蘭國花鬱金香，象徵很多個「長長久久」，表達對臺灣第一線醫護人員的謝意。

荷蘭貿易暨投資辦事處也說，除了拜訪外交部長吳釗燮外，他們也為台灣確診人數最多的4個都市，準備橘色鬱金香，由代表和辦事處同仁親手綁上荷蘭國旗三色的緞帶和特製卡片，搭配荷蘭焦糖煎餅，送到中央流行疫情指揮中心、指定收治重症患者與部分市轄醫院，以及桃園國際機場等29個單位。

上圖來源均為:荷蘭貿易暨投資辦事處

荷蘭貿易暨投資辦事處指出，這是為了感謝他們堅毅的奉獻、慷慨的分享、嚴謹的把關，成就了另一個台灣奇蹟，也加深了台荷的友誼，