超搶手！台灣空總自製額溫槍、紫外燈消毒口罩工作坊　開放線上資源下載

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)新冠病毒肺炎疫情影響全球，造成搶購防疫及日用物資潮亂象橫生，空總臺灣當代文化實驗場(Taiwan Contemporary Culture Lab, 簡稱C-LAB)推出兩檔工作坊，分別為額溫槍及紫外燈消毒口罩教學，十分熱門！更不藏私的於網上公開程式碼及教學影片，讓向隅的民眾也可以在家動手做。

著重發展科技媒體實驗平台的C-LAB，朝著實驗創新與社會鏈結為目標，成立各類項科技媒體實驗室，以跨域、共創、協作方式，打造文化與科技的實驗平台，近日開設的工作坊跨界找來生物醫學家、電子工程師、科技藝術家、建築師等主動發起參與，一推出就受到民眾歡迎報名踴躍，該活動以藝術行動主義支持防疫，透過知識原理分享及實作，帶領大家認識紫外線消毒原理與實際效果。



自製額溫槍工作坊(圖/C-LAB)



在家也可以自製時尚額溫槍(圖/C-LAB)

為了提供買不到額溫槍的人快速的解決方案，工程師林彥璋與新媒體藝術家蔡奇宏負責Micro:bit程式寫作以及額溫槍元件組裝，黃瑋瑋與李家祥設計摺紙外殼共同教學，利用生活容易取得的材料與許多中小學已經應用在課程中的microbit控制板，來DIY製作額溫槍。

此外，生物藝術講師曹存慧與大家分享紫外線消毒原理，進行UV殺菌效果實驗，並由創客專家林彥璋與蔡奇宏帶領自製消毒盒及改裝紫外消毒燈具；新媒體藝術家謝佑承也會與大家分享紫外燈創作過程，讓大家更認識這波super UV power！

兩檔工作坊皆已圓滿落幕，但C-Lab已將相關影片及資源發布在官網及臉書上，相關詳情也可前往額溫槍GitHub程式碼平台查詢。



自製額溫槍工作坊(圖/C-LAB)



額溫槍自製教學影片(影/Youtube)