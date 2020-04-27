川普「消毒劑殺病毒」說惹議　布萊德彼特搞笑扮「美版陳時中」嘲諷

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國總統川普（Donald Trump）日前在白宮記者會上提及將紫外線或是消毒劑注入人體或可消滅病毒引起軒然大波，不僅醫界痛批，相關單位也緊急出來澄清，而這荒唐的言論也引來好萊塢影星布萊德彼特在美國脫口秀節目裝扮成「美版陳時中」安東尼佛奇（Anthony Fauci）嘲諷川普。

布萊德彼特（Brad Pitt）扮演的佛奇是美國國家過敏和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）主任，在此次新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）中擔任白宮工作小組的抗疫要角，不過他在疫情的議題上多次與川普不同調，川普則是對他褒貶參半。

布萊德彼特這次擔任脫口秀《週六夜現場》（Saturday Night Live）居家隔離版特別來賓，搞笑裝扮成佛奇嘲諷川普的言論，包括川普日前表示武漢肺炎疫苗將「相對很快地被研發出來」，「相對很快地是一個很趣的詞彙，相對於地球的歷史，當然這個疫苗很快將被研發出來，但假使你跟一個朋友說，『我將相對很快地抵達』，然後在一年半後才出現，那麼你的朋友應該相對地會很不爽。」

川普日前在白宮記者會上提及消毒劑可以在一分鐘內殺死病毒，相關單位或可研究其是否可用在人體，利用注射等方式，布萊德彼特扮演的佛奇對此則啞口無言。

川普也曾說過每位美國民眾若有意願都可以接受篩檢，且篩檢很美妙（beautiful），布萊德彼特扮演的佛奇回應，「我不確定我會用美妙一詞形容篩檢，除非你對美妙的定義是，讓棉花棒戳進你的腦門（武漢肺炎篩檢過程一般是將棉花籤棒深入鼻腔底部，以取樣分泌物）；另外，當川普說每個人都可以接受檢測，他的意思其實是幾乎沒半個人。」

在搞笑客串結束後，布萊德彼特扮脫去假髮及眼鏡向安東尼佛奇本尊及醫護人員致敬。根據外媒報導，佛奇日前接受訪問時，被主持人問到若綜藝節目找明星模仿近來曝光度很高的他，他會希望是史提勒（Ben Stiller）還是布萊德彼特，佛奇當時笑著選擇後者，沒想到《週六夜現場》果真請到布萊德彼特。

川普的消毒劑一說引發爭議後，美國消毒劑公司來舒（Lysol）與漂白水公司高樂氏（Clorox Company ）都紛紛發表聲明，提醒消費者切勿注射或食用旗下清潔產品；就連川普的總統大選對手民主黨前副總統拜登（Joe Biden）也在推特留言，「我不敢相信我得這麼說，但請不要喝漂白水。」

川普則在事後改口稱他日前的說詞指是在諷刺（sarcastic）。