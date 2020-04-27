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NASA加入抗疫 用37天研發武漢肺炎專用呼吸器

VITAL的零件組成少，建造速度比傳統呼吸器快，維護也更容易，是許多生產商可以在現有供應鏈取得

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2020/04/27 10:28
 NASA/JPL-Caltech

 NASA/JPL-Caltech

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）武漢肺炎持續在各國蔓延，美國太空總署科學家用37天成功研發出一款新型高壓呼吸器原型機，該設備將有助解決當前疫情，各家醫院傳統呼吸器供應有限的問題。

全稱Ventilator Intervention Technology Accessible Locally(VITAL)，新型高壓呼吸器原型機，是由美國太空總署(NASA)南加洲的噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）工程師用了37天開發，零件的組成量少，維護與製造都容易，技轉後，廠商可透過供應鏈取得相關零件，並可供全國及世界各地的會議中心、酒店或是野戰醫院使用。然而它只能使用3到4個月，卻不能如現行呼吸器使用期限長，並用於因應各種醫療問題。

NASA首席衛生與醫療長鮑克(J.D. Polk)表示，VITAL的目的是為了降底病患病情惡化而要更高階呼吸機協助的可能性。

因此醫院將可把現行的呼吸器留給極度重症的患者。VITAL 已於21日在美國疫情爆發中心，紐約的西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）通過測試。目前正尋求美國食品暨藥物管理局（FDA）給予認證及廠商量產。
武漢肺炎
醫療設備

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