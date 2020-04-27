美國CNN新聞網27日引述南韓官員稱: 北韓領導人金正恩「活得好好的」

圖右黃線處即疑似金正恩專用列車, 在元山市停靠的地點( 美聯社) 圖右黃線處即疑似金正恩專用列車, 在元山市停靠的地點( 美聯社)

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導) 這幾天除了武漢肺炎的疫情之外，國際社會最關注的另一個問題就是，據日本媒體報導已經成為植物人，甚至香港消息來源肯定已經「駕崩」的北韓最高領導人金正恩，「到底是死是活」？！

由於金正恩4月15日缺席祖父金日成的冥誕紀念活動，引發外界對於金正恩健康狀況的猜測。本周稍早CNN引述美國官員說，稱金正恩手術後「情況危急」("in grave danger after a surgery")。另一位美國官員週一則說，金正恩健康確實有問題，但究竟有多嚴重，目前無法評估。

根據美國有線電視新聞網CNN今天 (27日) 最新報導，南韓總統文在寅的統一外交安保特別顧問文正仁向CNN透露，目前金正恩不僅活著，而且狀況還很好。

文正仁指出，南韓政府非常肯定，金正恩從4月13日以來一直待在元山( Wonsan ) 地區，截至目前為止，尚未發現北韓有任何異狀。

"Our government position is firm," Moon Chung-in, the top foreign policy adviser to South Korean President Moon Jae-in, told CNN. "Kim Jong Un is alive and well. He has been staying in the Wonsan area since April 13. No suspicious movements have so far been detected." (CNN)

南韓媒體今天(27日)還引用多家北韓官媒報導稱，

「朝鮮國務委員會委員長金正恩向參與元山葛麻海岸旅遊區建設的人員表示感謝，建設人員熱情高漲，表示將進一步發揚愛國主義奉獻精神，投入建設工作。」

據報導元山葛麻海岸旅遊區是金正恩「欽點」的重要旅遊建設項目，原計劃在前領導人金日成冥誕當天竣工，但從迄今沒有任何竣工相關消息見報的情況來看，推估建設日程進展可能不太順利。另外，由於該旅遊區位於金正恩元山別墅附近，而金正恩被傳停留在元山地區，因此上述報導備受關注。

自從「朝中社」等官媒12日報導金正日前一天在位於平壤勞動黨中央委員會總部主持召開政治局會議後，金正恩半個月來一直沒有公開露面，導致有關他健康出問題的傳聞甚囂塵上。

美國一個專門分析北韓情勢的網站「北緯38度線」(“38North”) 在當地時間25日報道，疑似金正恩專用的列車，從21日起一直停留在元山火車站，還刊出衛星照片為證(如上圖) 。

南韓媒體引述總統統一外交安保特別助理文正仁26日在接受美國福克斯電視台採訪時表示，金正恩自13日起都停留在元山地區，身體健康。

北韓對於地位近乎神一般的最高領袖相關消息，管控得幾乎滴水不露。因此一旦最高領袖沒在官方媒體現身，健康不佳的傳言就會開始滿天飛。

「北緯38度線」24日的報導曾表示，疑似金正恩專用火車4月21日和23日都曾停靠在元山市（Wonsan）金氏家族專用的「領導站」。

報導指出，「雖然列車的現蹤無法證明這位北韓領導人下落，也無法說明他的健康狀況，但確實增加某一傳聞的可信度，也就是金正恩目前停留在北韓東岸一處重點地帶」。

台灣中央社24日引用外媒報導，近日行蹤成謎的北韓領導人金正恩是因隨扈感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19, 武漢肺炎），才轉往海邊度假勝地元山市走避。

圖為金正恩(左) 與妹妹金與正(右) 攝於2018年4月27日 (美聯社)