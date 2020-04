美國CNN新聞網27日引述南韓官員稱: 北韓領導人金正恩「活得好好的」

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導) 這幾天除了武漢肺炎的疫情之外,國際社會最關注的另一個問題就是,據日本媒體報導已經成為植物人,甚至香港消息來源肯定已經「駕崩」的北韓最高領導人金正恩,「到底是死是活」?!

由於金正恩4月15日缺席祖父金日成的冥誕紀念活動,引發外界對於金正恩健康狀況的猜測。本周稍早CNN引述美國官員說,稱金正恩手術後「情況危急」("in grave danger after a surgery")。另一位美國官員週一則說,金正恩健康確實有問題,但究竟有多嚴重,目前無法評估。

根據美國有線電視新聞網CNN今天 (27日) 最新報導,南韓總統文在寅的統一外交安保特別顧問文正仁向CNN透露,目前金正恩不僅活著,而且狀況還很好。

文正仁指出,南韓政府非常肯定,金正恩從4月13日以來一直待在元山( Wonsan ) 地區,截至目前為止,尚未發現北韓有任何異狀。

"Our government position is firm," Moon Chung-in, the top foreign policy adviser to South Korean President Moon Jae-in, told CNN.

"Kim Jong Un is alive and well. He has been staying in the Wonsan area since April 13. No suspicious movements have so far been detected."

(CNN)