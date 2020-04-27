〈財經主筆室〉國際航空爆倒閉潮　從財報看華航長榮航紓困金能撐多久？

維珍澳洲航空上周宣布進入破產管理，將導致上萬員工恐面臨失業，這是今年來繼英國廉價航空Fiybe後，第2家因疫情而宣布倒閉的航空公司，如今國際民航組織紛紛跳出來發言，認為新冠肺炎疫情重創航空業，但最糟時刻還未到，預估到今年5月底會有一波航空公司倒閉潮發生，若要避免這事發生，各國政府及業界需要即時採取聯合行動，避免事情發生，而國內的華航及長榮航空未來前景似乎也相當堪慮，值得關切！

澳洲維珍航空是澳洲僅次於澳洲航空(Qantas)的第2大航空公司，公司擁有的1萬名員工中，目前約有近8成正在放無薪假中，未來上萬名員工都可能面臨失業困境。維珍澳航90%以上股份為5家外國公司持有，股東包括新加坡航空、阿提哈航空、中國南山集團、中國海航集團及英國維珍集團，如今就連澳洲政府及這些國際大公司持有者都不願意出面來救，除了這些企業因疫情已自顧不暇外，航空業未來前景的艱險似乎也讓他們卻步。

2019年是全球航空業破產速度最快的一年，總計全球有多達17家航空公司破產或倒閉，主要原因就是美中貿戰衝擊經濟、殺價競爭等因素，所以被視為航空業最為寒冬的一年，國際航空局也曾預告可能會有更多航空業步入後塵。沒想到2020年新冠疫情前來攪局且來得又快又急，疫情在全球各國大流行，且至今仍沒有歇止的跡象，航空業若沒有政府介入進行紓困，預計5月底前民營航空公司將血流成河、倒成一片，災情將遠大於2019年的慘況。

目前全球各國航空公司的航線、航班都出現削減、飛機停飛，即使仍在飛行的載客量也銳減一半，許多航空公司可能陷入技術性破產，或已出現嚴重債務違約，它們正在迅速耗盡僅剩的現金儲備。IATA(國際航空運輸協會)提出警告，如果停飛狀況持續到5月之後，將無可避免出現大規模破產，IATA預期2020年航空業的年度營收將損失超過一半，跌幅達3140億美元(折合新台幣約9兆4302億元)。

寰宇一家、天合聯盟和星空聯盟(oneworld、SkyTeam、Star Alliance)3大聯盟日前共同發表聲明，由於航空公司目前超過一半以上客機停飛，快速消耗現金，呼籲各國政府和利益團體提供特別支援，緩和疫情對全球航空業所帶來的空前挑戰。這是這3大聯盟史上第一次的聯合發表聲明，這3大聯盟代表全球近60家航空公司，佔全球航空公司載客量的一半以上。

目前世界各地的航空公司都在為生存而戰，各國旅行限制使得目前除了貨運以外，航空運輸幾乎沒有客運業務，各國政府如不採取緊急財政救援措施，許多航空公司將無法進入復甦階段，各國也都意識到航空運輸業對經濟和就業發揮的關鍵作用，對修復新冠肺炎疫情造成的經濟和社會損害至關重要，如果要避免災難發生，就需要政府及時介入紓困，若是太晚處理危機就為時已晚。

台灣的華航及長榮2家航空公司，2019年財報顯示，華航金融負債1,400億元，達淨值2.4倍，長榮負債更達1,700億元，達淨值2.3倍，意即借來的錢都已達股東資金2倍以上，2家公司合計金融負債超過3,000億元，都算是過度信用擴張，2家公司目前帳上現金分別約300億元及500億元，但每月現金淨流出就約達30~50億元，疫情若持續未改善，必造成周轉不靈，未來政府二家各200億元紓困資金到位後，能否填補缺口？能撐多久？大家都在等著看！