驚！台北林森北錢櫃大火起火點找到了！檢警追查「誰關閉消防警報器」

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)台北林森錢櫃大火一案經查後起火點為五樓儲藏室，但當時重要的警報及灑水系統都已被關閉，錢櫃三名幹部面對偵訊時避重就輕，已以25萬元交保。

五樓儲藏室為起火點

台北市林森北路上的錢櫃KTV昨(27)日上午驚傳火警，已釀5死、1命危、54人送醫悲劇，經查後發現起火點為五樓儲藏室，距原本推測的電梯施工處有一定的距離，且包商施工人員表示，「施工時聞到異味後發現對角處起火，才趕緊通知大家撤離現場」，因此初步排除電梯增設工程為起火主因。

綜合媒體報導，警徹夜追查，發現區域廣播系統疑似「長期關閉」，火警發生時，僅有一樓大廳聽得到廣播，其餘樓層只聞訊號，聽不到聲響;灑水系統則因電梯施工工程關閉。

警報系統恐長期關閉？

檢警指出，錢櫃林森店的「火警受信總機」位在1樓，各樓層分別有「區域性主機」，可在火警時進行緊急廣播。昨天火警時，1樓總機的訊號與功能一切正常，但各樓層的「區域性主機」被關閉，因此火警時消防警報設備無法正常作用。

檢警調查，在4月24日，在一樓針對「火警受信總機」維修，曾一度關閉主機，待維修後打開檢測，沒有異常，但包商強調沒有碰過「區域廣播系統」。

針對火警關鍵、警報器為何沒響？到底是誰關掉？檢警偵訊業者和包商等17人，其中，錢櫃陳姓襄理、張姓副理和黃姓承辦人等三名幹部避重就輕，沒有交代清楚，只說明工作內容。

檢警懷疑，區域廣播系統疑似沒被關閉，而是長期沒打開，此疏失讓辦案人員相當震撼，或許其他營業場所有也存在相同問題。

全案依違反消防法、公共危險罪和過失致死罪嫌送辦，檢方複訊後，諭令錢櫃3名員工張女、陳男和黃男分別以25萬元交保。