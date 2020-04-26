台北林森北錢櫃火災致贈罹難者一人10萬元　疑消防防護計畫未過就偷跑施工闖禍

(台灣英文新聞/社會組 台北綜合報導) 台北市林森北路錢櫃KTV火災因電梯整修工程，而將全棟警報設備關閉導致釀災，目前已釀5死。

台北市林森北路錢櫃KTV今(26)日驚傳火警，目前已釀5死，其釀災原因研判為人為疏失，台北市消防局表示，現場進行電梯整修工程，卻將全棟警報設備關閉，且未送消防防護計畫就偷跑施工。延伸閱讀: 台北林森北路錢櫃KTV失火 5死4命危 消防局：5項消防設備全部遭關閉 屬人為疏失

針對5樓起火點是否在施工？北市消第三大隊大隊長王證雄告訴中央社，現場勘查確實有施工情形，業者稱正在進行電梯整修作業，且1月已向台北市建管處提出申請，現場檢查發現因施工而將整棟大樓的相關消防設備全部關閉，其中包括排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統等設備。

王證雄表示，研判可能因施工會造成警報誤響，所以才關閉，認為起火原因和施工有一定關係，但是誰決定關閉消防系統和詳細起火原因，都需進一步鑑定、查訪才能釐清。

北市建管處發言人洪德豪透露，1月17日已核准業者申請變更使用許可（電梯工程），期間施工須向消防單位送交相關消防防護計畫，待竣工後再通知建管處複查。

王證雄指出，3月30日複查通過業者定期消防安檢，相關消防設備檢查都合格，包括水系統、警報設備和排煙系統等；但施工關閉相關消防警報設備，這是不允許的，且業者未依規定提報消防防護計畫給北市消，認為是先行偷跑施工。

王證雄提到，雖然施工範圍有做區隔，相關動線未受影響，但施工造成大量煙塵往上衝，多數受困民眾都是吸到濃煙才導致無法及時逃生。

自由報導，警方傍晚傳喚到場施工的工頭與8名工人共9人到案說明，其中有工人喊冤，聲稱起火時他們在「對角處」施工，跟火警無關。

據了解，今天這名工頭帶著8名工人到錢櫃5樓施工，他們在5樓電梯井附近，以器具破壞RC結構外的混凝土，全程沒有使用明火。不過，他們施工到一半，忽然發現對角處起火，火勢熊熊燃燒一發不可收拾，工人們見起火，倉皇逃離現場。

詳細肇因仍待火調結果確認，警方也將調查業者和包商相關疏失，依法送辦。

此外，錢櫃表示，林森店有投保相關財產保險及公共安全責任險，由於理賠涉及災害鑑定，尚須與保險公司協商理賠事宜，目前無法確認保險理賠金額。目前先對每位罹難者家屬發出新台幣10萬元慰問金，並到醫院探望受傷者，其他部分後續再處理。