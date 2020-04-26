德國藝術家怒毀藝評成美麗雕塑　亞洲首展「生生不息」台北登場

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)德國雕塑家沃夫岡‧福拉德亞洲首展「生生不息」呈現「立體雕塑」及「浮雕」系列創作，反映藝術家內心狀態的雕塑，和空間展開一場無聲無息的對話，從微觀至宏觀皆饒富趣味，即日起於Bluerider ART台北·敦仁館登場。

「我的雕塑看起來像脆弱的骨骼，但其實它很堅強，有生生不息的能量。」福拉德

德國藝術家沃夫岡‧福拉德（Wolfgang Flad）亞洲首次個展「生生不息」（Everything Flows）帶來「立體雕塑」及「浮雕」系列共16件作品，表面上如同樹枝或是骨骼般交錯，形成纖細曼妙的有機體，並在空間中佔有一種獨特的存在；浮雕系列則利用工具將光滑表面開鑿、刮出藏在底層的自然木頭痕跡，特殊漆與塗層的技術運用，讓視覺表面呈現一種固體顏料飛濺的感覺。



立體雕塑(圖/畫廊提供)



立體雕塑(圖/畫廊提供)

福拉德創作強調永續，並呈現當下內心的感受，以及個人精神流動的狀態，因而作品著重流動感，猶如具有生命的有機體在和空間進行無聲的對話，雖然作品看起來像骨骼、支架般纖細脆弱，但其實卻是很堅強的。

福拉德說明，「他的雕塑近看像是細胞元，看起來很小很脆弱，但是遠看整體結構，卻可見全世界乃至宇宙。」

代理福拉德的Bluerider ART畫廊表示，福拉德具有獨特雕塑語言，利用環保再生材質，如磨砂膠合板、木質、可塑性紙漿與膠水混合體，表現如同樹枝或是骨骼般交錯，形成纖細曼妙的有機體，在空間中佔有一種獨特的存在與永續生長的氛圍。



浮雕系列(圖/畫廊提供)

藝術家認為，這是一個「讓時間倒轉」(turning back time)的過程，可以讓事物回歸自然。

有趣的是，福拉德雕塑作品上覆蓋的紙漿，是由許多批評的文本、雜誌、書籍及型錄所組成，包含過去制度的歷史內容，都巧妙融合在作品中。各種質問與諷刺，充分在展名及作品命名上展現。

藝術史學家Marc Wellmann詮釋 Flad 的作品論述，可以追溯到前蘇格拉底時代的哲學家Heraclitus對於古老格言 All things are flowing. (panta rhei)的詮釋，其意義是「一切都流動」之意，代表「存在將無窮轉變」的概念。

此次展覽呈現無定型的有機流動形體，意謂著在洪流中永恆動態的存在。在此，雕塑，是輕盈的、對應於空間自在地生長，凍結自然中的姿態樣貌，並呈現生命的律動性。自即日起Bluerider ART台北·敦仁館展至6月14日止。

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福拉德亞洲首展「生生不息」(圖/畫廊提供)