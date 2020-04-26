防疫獎勵制度 桃園落實勞工紓困並強化移工防疫工作

桃園市長鄭文燦24日主持市府防疫暨紓困專案會議時表示，近日新加坡發生外籍移工群聚感染事件，導致確診病例遽增，而目前國內包括產業勞工、家庭幫傭及看護等外籍移工約有70萬人，其中桃園約有11萬人，市府積極推動外籍移工防疫措施，包括暫停舞廳營業、勸導教會或清真寺暫停禮拜活動、加強移工集中宿舍防疫，並印製6種語言版本防疫文宣提供雇主及仲介公司進行宣導，並要求業者針對最新疫情以外籍移工熟識的語言翻譯，讓外籍移工瞭解，勞動局也將會同勞動部職安署一起進行稽查或抽檢，以高標準進行防疫；社會局也將針對聘雇有外籍看護的護理之家、長照機構等服務單位，加強宣導外籍看護保持低度社會活動，以高標準防疫，降低感染風險。

鄭市長說，為給予防疫人員更多支持與鼓勵，中央正針對公衛、警消、環保清潔消毒等人員訂定獎勵措施，而依據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規定，地方政府也可針對推動肺炎防疫工作有貢獻的基層同仁給予獎勵，市府已提出誤餐費、手機通訊補助費、加班費等補助措施，後續也將依據工作密度、風險以及心理負擔等指標，研擬防疫獎勵制度，提供每人3,000元至5,000元不等的防疫獎勵金，相關經費優先由各機關透過調整預算科目支應，後續市府也將與中央相關獎勵措施相互比較，擇優辦理，藉此感謝基層同仁的付出。

鄭市長也表示，目前中央針對無勞保者提供急難紓困措施，總經費約7,500萬元，勞工可檢具停業證明、上班證明及生活困難證明等資料進行申請，社會局將依據中央規範訂定相關執行標準，提供各區公所社會課據以辦理，如勞工無法提出相關證明，也可由市府派員訪查等方式積極協助辦理。

訊息來源：桃園市政府

(新聞轉載自新住民全球新聞網)