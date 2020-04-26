銅鑼灣書店在台北獲新生 台灣能成為民主自由的避風港?

（台灣英文新聞／張晏齊/ Micah McCartney 綜合報導）台灣銅鑼灣書店周六 (25日) 正式開張，在靠近捷運中山站幾坪大的書店裡擠滿了來朝聖的支持者還有書客。在經歷中國共產黨無情的打壓還有周二發生的恐嚇事件後，店主林榮基決定按照原計畫開幕，在台北繼續傳遞言論自由的火炬。

開幕當天，店門口排滿了台灣政要與媒體送的花籃，當中也包括總統蔡英文的祝福。在台北的新據點雖不大，卻跟當時在香港同樣吸引了許多關注。林榮基先生站在書店櫃台後為川流不息的客人結帳，有時應要求在書上簽名或與支持者合影。

「有空再來。」他對每位離開的客人這麼說。



開幕當天書擠滿朝聖的書客 (台灣英文新聞 照片)

雖然店內的書種比不上其他大型連鎖書店，卻更能滿足特定讀者，也彰顯銅鑼灣書店本身的特色。

「店內的書種比較集中，包括政治、文學、社會文化等等。對於想購買這類書籍的人，這裡賣的書就像是精選輯一樣，更方便大家挑選。」30多歲的黃先生如此說道。

他今天買了"雙城記"還有 "全裸監督" ，日本爭議性名導村西透的自傳。

黃先生認為儘管台灣跟香港有地理位置上的距離，但大家對於自由與民主的渴望是相同的，對於親中人士對林榮基先生的攻擊，他認為是共產黨對反共人士的持續恐嚇。

他表示，「我認為對一位只是想開書店的老先生來說，這樣的恐嚇是非常弱智還有懦弱的行為。」

Justine, 一位來台灣讀書並之後在台北工作的20多歲香港女生告訴台灣英文新聞，她認為台灣是一個有法治的獨立主權國家，但是目前境內的確是有很強的紅色勢力滲透，這也是為什麼如果一些香港人從事比較敏感的政治活動，他們需要更加小心自身安全。

她說，「很明顯的，來台灣求學與工作的香港人已經愈來越多，想來的人也不只是想享受言論自由，而是更想享受一個發展比香港成熟很多倍的民主制度。普世價值，如民主、自由、法治、人權等都是現在很多港人移民的考量。」而銅鑼灣書店顯然已經成為在台港人新的集結地。

回想起2015年銅鑼灣書店股東還有員工在香港遭到綁架的事件，她說在當時是很轟動的新聞，而知道書店即將在台灣重新開幕，她與朋友的第一反應是一定要去支持。

「不只開幕的時候要支持，在疫情底下我們希望可以長期支持，最終極的願望是把台灣的黃色經濟圈可以做起來。」

銅鑼灣書店地址在台北市南京西路5-1號10樓（捷運中山站3號出口附近）