婦聯會27日面臨強制解散 雷倩：不會轉型組政黨

婦聯會明天面臨被強制解散的大限，主委雷倩今天出面強調，婦聯會未來的走向，絕對不是推薦候選人參與公職選舉，會員大會中也以61：9的懸殊差距，決定婦聯會公益貢獻社會，非籌組政黨。

內政部依政黨法，要求婦聯會轉型為政黨，否則將下令解散清算，明天為最後期限。

婦聯會上午10時40分召開記者會，雷倩表示，蔣夫人（蔣宋美齡）雖然有很多政治身分，但由蔣夫人所創立的婦聯會一直都是慈惠團體，這70年來都是以公益為核心；雖然黨產會抹黑婦聯會有部分的政治獻金，但根據過去10年紀錄，政治獻金僅占所有捐助的0.5%，其他99.5%都是有關慈惠的文教交流活動，均依照政治獻金法進行。

雷倩強調：「婦聯會未來的走向，絕對不是推薦候選人參與公職選舉」，去年10月召開婦聯會代表大會時，時任國民黨主席的吳敦義妻子在會中主張籌組政黨，最後以61票不贊成、9票贊成的懸殊差距，決定繼續以公益團體貢獻社會而不籌組政黨。

雷倩認為，不籌組政黨的考量是，若有人可擔保成為政黨後仍能進行公益、不被黨產會追殺，那當然可考慮；若無法擔保，婦聯會寧可維繫多年來的傳統及宗旨，並行使公民不服從。

針對內政部昨天指出婦聯會未積極轉型，雷倩表示，婦聯會絕對沒有怠於轉型，當有政黨法之後，婦聯會不斷行文內政部，這些往來的函文比比皆是，絕對沒有相關情事；而婦聯會也向內政部懇請成為其他組織、向衛福部申請成為公益團體，其中向衛福部的申請案迄今衛福部仍在踢皮球，尚未答應。

雷倩最後提出三個呼籲，第一個，在4月17日婦聯會慶的時候，已簽完給第二批社福團體承諾的30億元，因此向總統蔡英文寫陳情信，懇請蔡總統用過去對婦聯會的了解，暫停撤銷婦聯會，未來婦聯會也將建立公開透明的平台。

第二個，則是婦聯會上週再度向內政部發出最後一封函，因為3月12日內政部的代表在台北高等行政法院向承審法官表示，「如果婦聯會要轉型其他團體，內政部會樂觀其成、並給予輔導」，因為這句話是在法庭上的陳述，呼籲內政部准許婦聯會成立政黨以外的法人團體。

第三個呼籲則是，懇請立委考量政黨法中必須將政治團體納入轉型為政黨是否違憲，如果可能請儘速修法，因為結社自由是受憲法保護。