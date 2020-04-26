金正恩究竟生與死？　北韓官方26日發布最新動態

圖為民眾觀看電視新聞畫面，為北韓中央通信社12日報導，金正恩視察航空與防空所屬殲襲機團。(圖/美聯社) 圖為民眾觀看電視新聞畫面，為北韓中央通信社12日報導，金正恩視察航空與防空所屬殲襲機團。(圖/美聯社)

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）北韓執政黨旗下勞動新聞今（26）日報導，北韓領導人金正恩對參與三池淵市建設的勞動者致謝，但仍無刊出其新照片，引發國際間猜測。

媒體引述勞動新聞今早的最新報導，「支援三池淵建設的工作人員收到來自金正恩的感謝之意，感到無比光榮，並將投入更大的熱情在工作上。」看起來是相當平常、有關於金正恩的例行報導，但完全未提及金正恩健康狀況相關傳聞，也未刊出金正恩最新的照片釋疑。

三池淵市位於象徵北韓領導人金氏家族「白頭血統」的白頭山區，被視為「革命聖地」，金正恩掌權後作為經濟發展示範都市開發至今，去年底從郡升級為市。

綜合媒體報導，金正恩上一次公開露面是在4月11號，當時他在主持勞動黨的中央政治局會議，但15號卻罕見缺席「太陽節」活動，也就是金日成誕辰紀念日，這是他2012年上任以來首次缺席，此外，昨（25）日聚焦建軍88週年也未見領導人金正恩現身，加上外媒傳出金正恩動手術後病危的說法，引發外界對現年36歲的金正恩可能真的病倒的揣測。

日本「現代週刊」引述可靠人士說法，金正恩在一次實地考察中突然倒地，送往醫院接受緊急治療，由平壤當地的醫師進行裝設心臟支架手術，但因醫師過於緊張導致術花費時間太久，金正恩術後已成為植物人。中國社群網站微博上相關傳聞不斷，但韓聯社報導指出，中國政府目前仍未證實這類傳聞，無法確認真實性。

根據專門監測北韓動向的華府智庫「北緯38度」24日公開的衛星影像，疑隸屬金正恩的專用列車21日和23日出現在東岸度假城鎮元山市。但該列車現蹤也無法說明他的健康狀況，只能推測金正恩可能停留在北韓東岸一處重點地帶。

金正恩身為北韓領導人世襲第3代，於其父金正日2011年逝世後接班。金正恩在核武北韓並沒有明確的繼承者，假若他真的過世了，恐會爆發「繼任危機」。