中國製4項口罩再傳不符規定　歐盟發布「嚴重警示」通報

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）就在歐美多國接連反應中國製口罩品質有問題後，歐洲聯盟消保機制也針對中國製4項口罩產品發布「嚴重警示」通報，強調過濾能力不足，而且還可能讓民眾暴露在感染風險中。

中央社報導，歐盟為保障消費者健康安全所設立「非食品產品快速警示系統」（rapid alert system for dangerous non-food products）於4月24日最新公告警示產品，在屬於「嚴重」（Serious）警示產品中，接連出現4項中國製口罩，除不符合歐盟標準，更糟糕的是若不採取保護措施會有感染風險。

這4項產品自稱是屬於N95/FFP2等級口罩，但檢測後發現實際過濾能力不足，最差過濾效率甚至低於50%。歐盟在警示中除表示產品不符合歐盟標準，更嚴重的是若不採取其他保護措施，會增加感染風險。歐盟要求進口商必須標示產品風險警告。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）全球蔓延，醫療用、N95口罩已成為民眾和醫療人員防疫的標準配備，但近期以來，紛紛傳出許多國家抱怨，向中國企業採購的個人防護裝備品質有問題，其中比利時從中國進口的300萬片FFP2規格口罩，完全不符合品質標準。

比利時聯邦公共服務經濟部（Federal Public Service Economy）說，供應商無法提供令人信服的檢驗證書，且這些口罩在比利時一處實驗室另外接受檢測後，品質讓人無法接受。

荷蘭衛生部近期也曾表示，從中國進口的60萬個中國製口罩無法貼合臉部及過濾效率不夠。

加拿大政府日前也反應，從中國進口的100萬個KN95口罩未達標準，無法提供給前線抗疫的醫護人員使用。

此外，西班牙衛生當局也因為發現篩檢結果不精確，上月回收派給馬德里地方政府的8000個篩檢試劑組，並把還沒分派的5萬組快篩試劑退貨。