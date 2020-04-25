美國班農：中國武漢P4實驗室逃亡高級研究員 將公開揭露病毒機密

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）美國總統川普的高級顧問班農4月24日在自媒體上驚爆，造成全球19萬6千人死亡的武漢肺炎，乃洩露自中國的武漢P4實驗室，中國企圖掩蓋證據，導致大批研究員相繼出逃。1名掌握關鍵證據的高級研究員將在近日公開曝光相關病毒的真相。

根據《看中國》報導，武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒肺炎）造成全球280萬人確診，將近20萬人死亡，各國經濟嚴重停滯，醫療系統逼近崩潰邊緣。中國在疫情發生之初企圖透過噤聲吹哨人，掩蓋真相外，在全球爆發後，國際針對中國的求償聲浪日益增高的情況下，中國除了透過「大外宣」反駁，更企圖銷毀武漢肺炎病毒樣本。

前白宮首席戰略師、美國總統川普的高級顧問班農4月24日在節目《戰情室》中說，有關新型冠狀病毒是從中國武漢P4實驗室中洩露的消息由來已久，曾有法媒披露，該實驗室是法國協助中國興建的，沒想到在實驗室落成之後，法國被一腳踢開。

在疫情爆發後，中國關閉武漢P4實驗室，並斥責該說法沒有根據，但事實上當時一名掌握關鍵病毒真相的高級研究員成功出逃，將選擇正確時間公佈真相。

法媒報導，中法當初合作建造實驗室時，是朝著攜手對抗傳染病的方向進行的，但是有部分國防、外交及研究方面的人士對P4實驗室則相當猶豫，擔心該實驗室將可能成為中國的生物武器庫。在中國官方的種種介入下，法方專家們在實驗室完成後，黯然退出計劃，將整體研究室交給中方。

曾經擔任技術指導的法國製藥專家阿蘭·梅里埃（Alain Mérieux）表示，中國的野生動物及禽類、豬隻養殖問題眾多，中國想分離新細菌，卻沒有高安全性的實驗室，簡直癡人說夢。

而武漢P4實驗室的說法也得到越來越多國家的認同。《中央社》報導，俄國科學院恩格爾哈特（Engelhardt Institute）分子生物研究所博士朱瑪柯夫（Petr Chumakov）表示，新型冠狀病毒可能是中國的科學家們在企圖研發人類免疫缺乏病毒（HIV, 愛滋病毒）的疫苗時不慎導致的毀滅後果。

而法國諾貝爾獎得主呂克·蒙塔尼耶（Pr Luc Montagnier）曾於17日表示，在與同事研究後發現，該病毒（COVID-19）是透過精密且專業的工作做出來的，來自蝙蝠的病毒中，被加入了幾段愛滋病毒基因序列的片段，可能直接改變「抗原位點」，也就是說，如果想製成一種疫苗，就完全可以通過另一種病毒的一段序列，來修改疫苗對接蛋白質。