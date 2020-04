「泰國台僑胞疫情聯合應變小組」捐贈防疫物資 協助泰南宋卡府共同抗疫

(台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導)台灣能幫忙,台灣正在幫忙!(“Taiwan can help, Taiwan is helping!”)」,面對COVID-19疫情不斷在世界各地蔓延,台灣正在向國際社會伸出援手,身處泰南的台商們對當地社區的援助亦不落人後。



為響應由旅泰台商與僑胞共同組成的「泰國台僑胞疫情聯合應變小組」防疫物資捐助活動,位處泰國南部宋卡府的泰南台商同鄉聯誼會(“泰南台商會”)日前由前會長董信忠僑務諮詢委員及廖玉泰僑務促進委員發起愛心募款,短短幾天即募集善款12萬泰銖,該筆善款透過泰國台灣商會聯合總會購得口罩、防護衣、消毒液等防疫物資乙批,捐贈予泰南當地社區協助防疫。

本(24)日泰南台商會由鐘金德監事長代表「泰國台僑胞疫情聯合應變小組」及泰南台商前往宋卡府拉諾醫院(Ranot Hospital)捐贈防疫物資,為社區防疫工作共盡心力,後續該台商會亦將持續辦理數場防疫物資捐贈活動,積極展現台商關懷社區的精神。



台商在泰國南部深耕30餘年,在泰南台商企業約30多家,100餘人,24日的防疫物資捐助活動象徵旅泰台商在打拚多年,事業有成之後不忘回饋泰國社會,透過具體行動,展現關懷僑居地、熱心社區公益,為泰國防疫工作共盡心力的精神。

疫情當前,旅泰台商正用自己的力量幫助泰國、回饋泰國社會,伸出援手、共同抗疫,不只台灣能幫忙,泰國台商們的協助也正在進行中。