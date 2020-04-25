讓好作品被看見 2020新北紀錄片奬12部優選影片出爐

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）「2020新北市紀錄片獎」12部優選影片，今(24)日由新北市長侯友宜、新聞局長蔣志薇及導演沈可尚共同揭曉，每部可獲拍片獎金1萬美元。侯友宜表示，10年來，新北市提供紀錄片工作者創作資金，透過影片傳達社會議題及影像美學，已成為紀錄片導演的搖籃城市。

2020年新北市紀錄片獎共收到105件提案，計24部入圍，這兩天經提案會擇優選出12部。今天下午，侯友宜出席優選名單發布會指出，新北市長期支持紀錄片工作者創作，提供紀錄片導演、影視相關科系學生創作資金，不限地域、題材，影片版權回歸導演，不僅提供優選影片拍攝獎金，還有工作坊協拍及放映平台，讓好作品被看見。

剛出爐的12部優選影片包括：蘇美玉《魚路》、陳冠君《吾家有男初長成》、林詩純《昨日照相館》、鄭瑋萱《嗨!我的印尼鄰居》、廖建華《人中之龍》、陳韋杰《寍》、冼澔楊《男孩有點騷》、張子祥《三回合，兩分鐘》、辛佩宜《帶病生活》、林澤豫《曹大哥的夜間派對》、宋妍菲《一家兩國》、陳樂晞《不具名:自由的代價》。

今天公布後，將進行為期半年的拍攝及剪輯，預計在10月頒獎典禮角逐前三名，並在「第四屆新北市國際紀錄片月」首映，屆時導演也會出席映後座談。

今年參賽者有新導演也有資深紀錄片工作者，以及長期關注環境議題人士，也吸引電視台記者投件參選，競爭激烈。

新聞局表示，受到新冠肺炎影響，今年首度開放視訊提案，讓無法到場參賽團隊也有機會參與。入圍的24部作品，題材包括性別、都更、跨國婚姻、青年返鄉、世代記憶、醫療與生命及香港反送中等議題，拍攝企劃提案成熟度高，田野調查充足，充分展現「新北市紀錄片獎」的創作多樣性及重要地位。

此外，獲選的12部影片預計在「第四屆新北市國際紀錄片月」首映，並在OTT（OVER THE TOP）影音平台播映，擴大紀錄片的影響力。