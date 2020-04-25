中國失業率不樂觀 專家：社保體系難支撐

遭遇2019冠狀病毒疾病的打擊，中國失業率不容樂觀。專家認為，中國的社會保障體系並不足以對失業者提供支持，而隨著重要用工行業受到歐洲和北美等市場封鎖的衝擊，形勢可能進一步惡化。

英國金融時報報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情使中國今年第一季國內生產毛額（GDP）下降6.8%，出現罕見的負成長。為了重啟經濟，官方近期已取消了大多數地區的限制，並提出許多扶助措施，擔憂失業率會進一步造成經濟社會動盪。

中國人力資源和社會保障部日前表示，今年第一季有230萬人領取失業保險金，與前一季持平。然而，中國官方公布的失業率從去年12月的5.2%（約2300萬人）上升至今年3月的5.9%（約2600萬人）。

北京大學光華管理學院教授、中國勞動力市場專家盧海表示，隨著重要用工行業受到歐洲和北美等市場封鎖的衝擊，形勢可能進一步惡化。「如果沒有政策干預，就業崗位可能會再減少10%至15%。」

研究公司TS Lombard的經濟學家莊波表示，如果將無法在外省找到工作的5000萬農民工包括在內，實際失業人口可能是官方數字的兩倍多，但「中國的社會保障體系在最被需要的時候未能發揮它的作用」。

報導指出，中國官方並不缺乏資源。中國政府支持的失業保險費從2007年的人民幣980億元增至去年年底的近6000億元（約新台幣2兆5500億）。而中國每月發放的失業保險金在2000元以下。

但為員工投保的多為以國有企業為首的大型僱主。相比之下，中國主要僱主群體中小企業大多數都不提供失業保險，也更有可能裁員。中國人民大學教授、社會保障專家李珍表示：「失業保險的投保人和真正需要的人之間存在不匹配」。

中國限制國內人口遷移的政策使外出務工人員面臨尤為繁瑣的手續，失業人員即使在另一個城市繳納社保稅，也必須回到家鄉申請失業保險，盡管各地之間稅率有著極大的差距。

曾在北京擔任市場行銷的李姓經理就選擇不回湖北恩施老家申請失業保險，他說：「政府為我提供貧窮縣城的失業金，卻要求我像富裕城市居民一樣納稅」，「這不公平」。