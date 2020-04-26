〈時評〉台灣的敵人是誰？我們要摧毀自己的國軍嗎？

武漢（新冠）肺炎疫情爆發以來，中國空軍戰機及轟炸機，多次繞行台海中線，遼寧號航母戰鬥群屢次挑釁，兩岸軍事情勢緊張。但是台灣政客及尖刻的輿論，正以海軍敦睦艦隊官兵感染新冠肺炎案，快速摧毀國軍戰力，令人擔憂，究竟誰來保疆衞土及全國人民呢？

這次染疫的敦睦艦隊海軍官兵確實造成台灣防疫的破口，有必要檢討缺失，但是，政客們在立院國會殿堂，公開羞辱海軍將領，網路、媒體，尖刻的輿論，吹毛求疵將國軍打成全民公敵，正符合孫子兵法中，不戰而屈人之兵，台灣自己正在摧毀國防力量，中國不費一兵一卒，正可輕鬆征服台灣。

電視播出國防部長嚴德發率領海軍將領公開向國人道歉，海軍司令、副司令，每天窮於應付外界舖天蓋地的批判，敦睦艦隊支隊長陳道輝將軍在責任未明狀況下，被迫調職處分，引發海軍官兵強烈反彈，紛紛投書媒體或政界，替陳道輝申寃，並強調他是一位難得的好軍人，即使如此，媒體及政界還是每天射箭畫靶，緊咬不放，似乎非得要把海軍摧毀才行。

台灣，我們究竟打算怎麼面對中國現在層出不窮的軍事挑釁？不再需要優秀的海軍將領，帶領官兵禦敵嗎？還是就打算自己丟兵棄甲投降，甚至開門揖盜，讓對岸不費吹灰之力，赤化台灣呢？

客觀檢討，帛琉迄今無任何新冠肺炎確診病例，敦睦艦隊此行並無不當，且在外國根本很少人戴口罩，何況當地還無人確診案例，全體海軍官兵如果都變成口罩兵，還真會成為當地的奇觀異景，惹人訕笑，而且對主人是否禮貌，難道不需要慎重考慮嗎？這是艦隊官兵面對民粹似排山倒海批判，有理說不清的難處。

歐美國家對軍人一向非常尊重，看看其他國家處理海軍染疫狀況方式即可知。例如法國航空母艦戴高樂號2300官兵之中，共有1081位官兵確診。美國11艘航母有4艘染疫，包括羅斯福號、雷根號、卡爾文森號、尼米滋號，疫情究竟多嚴重，因為是國防機密，外界無法了解，不過從羅斯福號5千官兵，包括艦長在內，共有600人確診，即可知災情慘重，無庸置疑。兩國航母即使那麼嚴重的疫情，卻從未見兩國政客或媒體這樣嗜血追殺，非要摧毀自己軍事力量才行。

老子曾言：民不畏死，奈何以死懼之。陳道輝將軍在答詢立委質詢時說，他寜可死在海上或戰場，也不會願意將新冠肺炎帶回台灣，傷害他熱愛的人民。陳道輝已明言自己不畏死，尖刻的政客及輿論還要以死懼之嗎？

其實以法國及美國航母的醫療設備及專業軍事醫護人力，尚且無法阻止新冠肺炎在艦上肆虐，台灣敦睦艦隊的醫護能力，怎麼可能超越航母呢？如今有了疫情，協助海軍救冶染疫官兵尚且不及，過份嚴刻的責難，叫軍方以後如何勇於任事，保疆衛土呢？

猶憶宋代名將岳飛曾言「文臣不愛錢，武臣不惜死，天下太平矣」，台灣的國軍萬萬不會料到逼死他們的不是敵人，而是自己國家的政客及輿論，他們還有不惜死的價值嗎？台灣又會天下太平嗎？其理至明。

孫子兵法謂軍人武德是智、信、仁、勇、嚴，西方兵聖克勞塞維茲認為是愛國、勇敢、果決、信心、堅忍、紀律，西點軍校則以國家、責任，榮譽為武德。當我們的軍隊，邁著整齊的步伐高喊「雄壯、威武、嚴肅、剛直」，正是培養不畏死，不怕難的國軍，難道我們對自己的軍隊連基本的信任及尊重，都不存在嗎？

