〈時評〉台灣之光？台灣之恥？台灣之敵？

4月8日，在美國白宮疫情記者會中，因舉手提問而被川普總統反問「Where are you from?」的記者張經義，很「技巧」地僅以自己「來自台灣」作答，讓不明就裡的川普當下忍不住對其稱讚一聲「Good」。

問題是：張經義的身分，後來被揭發「來自台灣」只是過去式、「中國上海東方衛視」駐華府記者才是現在進行式。而習近平在2016年2月視察新華社、人民日報和中央電視台等中國三家最主要的媒體時，既然都當著媒體之面毫無遮掩地宣告「在中國，媒體必須姓黨，聽黨的話、跟黨走」，是則張經義的中共「大外宣」角色，當然就不言而喻！張經義在川普面前想披著「來自台灣」的外衣，掩飾中共媒體人身分的企圖，也就昭然若揭！

川普一經發覺被張經義欺瞞耍弄，隨即毫不留情面地在推特狠狠撂下一句：「Cut him off now！(馬上把他趕出去！)」

想不到，已然被川普列入白宮記者會「拒絕往來戶」的張經義，在中國國民黨新科立委洪孟楷眼裡，卻是：「是雲林鄉親，台灣之光」。

嗚呼，「台灣之光」要從何說起？又指的什麼？

還記得1989年，台灣就曾鬧過「台灣之光」的國際級笑話：那一年，在法網奪冠的是17歲的張德培，其父母都出身台灣是沒錯，但張德培本人卻是土生土長、道道地地的美國人，可台灣媒體硬是「台灣之光」長、「台灣之光」短地講個不停；若非張德培本人在麥克風前醍醐灌頂地鄭重聲明「我是美國人」、「是華裔，不是台灣人」，媒體封其為「台灣之光」的鬧劇，還不知要伊於胡底。

那「台灣之光」云乎哉？一個土生土長的台灣人，管他／她是否有傷害、出賣台灣以墊高自我的對價舉止，管他／她是否有背棄、背叛台灣的不良記錄，管他／她是否有掏空台灣、債留台灣的罪行前科，反正，只要在外面的世界（尤其是在中國）發光發熱，闖出名號、打出一片天，都是「台灣之光」？所以，台灣出生，被姓「黨」的中共媒體網羅重用、可以直闖白宮記者會當中共傳聲筒的張經義，「是雲林鄉親，台灣之光」？

照這樣的邏輯，掏空台灣700億，落跑到中國另起石化王國爐灶、成為繳稅大戶的陳由豪，「是台南鄉親，台灣之光」？2017年6月入選中國共產黨第19次全國代表大會黨代表的盧麗安，「是高雄鄉親，台灣之光」？1979年金門馬山當兵時叛逃到中國，2008年成為世界銀行首席經濟學家的林毅夫，「是宜蘭鄉親，台灣之光」？這些台灣的罪人、叛徒，早已是取得中華人民共和國國籍的「脫台者」，說是「中國之光」或「台灣之恥」、「台灣之敵」還差不多。封這些人是「台灣之光」，絕對是褻瀆！

（作者為新竹教育大學退休副教授）