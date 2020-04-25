移民署推動擴大自行到案 協助逾期越南籍夫妻安心回家

為配合政府防疫政策，移民署推出「擴大自行到案專案」鼓勵逾期外來人口主動投案，移民署雲林縣專勤隊特別前往轄內各小吃店、東南亞商店等外來人士易聚集處所，發放「擴大自行到案專案」手冊及張貼宣傳海報，希望能透過母國語言的溫情呼籲，鼓勵逾期外來人口自行到案，同時也運用多國語言「防疫大作戰」短片，向移工、新住民宣導武漢肺炎防疫措施。

雲林縣專勤隊日前受理一對都是失聯移工的越南籍夫妻自行到案，神情疲憊的夫妻倆表示，失聯期間四處打零工維生，因疫情造成工作機會大量減少，幾乎難以維生，更別說要接濟遠在越南的親人日常生活費用了，就在兩人一籌莫展、生活陷入困頓之際，恰巧看到火車站附近的東南亞商店張貼著移民署製作的多國語言「擴大自行到案專案」宣傳海報，再加上同鄉朋友間口耳相傳，「不收容、不管制、低罰鍰」的專案措施，於是夫妻倆鼓起勇氣，選擇向移民署自行到案。

來到專勤隊後，發現不但有專人引導到受理專區，也會幫夫妻倆測量體溫、使用酒精消毒且提供口罩，還提醒要多洗手，讓他們覺得很安心，以後也不用過著躲躲藏藏日子，還要擔心自己被傳染肺炎，只要辦妥手續就可以回家了!

移民署雲林縣專勤隊長趙志成表示，移民署推動「擴大自行到案專案」，請民眾、移工及新住民朋友一起協助宣導，鼓勵身邊逾期停、居留人士於6月30日前自行到案，除了免予收容外，同時還可以免除禁止入國或不予許可期間，並處法定最低額度逾期罰鍰新臺幣2,000元。若希望瞭解專案細節，請撥打移民署「0800-024-881」專線，或洽詢雲林縣專勤隊電話05-5346119。（新聞轉載自新住民全球新聞網）