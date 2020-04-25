市區的歐風建築 移民署南一站文化合作展現古都魅力

擁有「全臺最美的公務機關」之稱的移民署臺南市第一服務站坐落在便捷的臺南市區，歐式風格的建築與可愛的藍色尖屋頂特別吸睛，總是吸引許多民眾駐足外打卡。日前新住民全球新聞網「Taiwan我來了」胖卡造訪美麗的南一站，站主任林志鴻攜同仁接待，展現臺南文化古都特有的熱情與魅力。

林至鴻主任說，移民署南一站位於臺南市中心，附近有許多間博物館與文化場域，所以南一站平時就與臺南市政府、國立臺南生活美學館、國立臺灣歷史博物館、國立臺灣文學館、奇美博物館等合作，訓練新住民朋友導覽解說能力，讓來到臺南的外國朋友，都可以透過新住民的母語能力，更深入地感受到臺南文化之都的內涵。

去年12月時，南一站還承辦移民署本部的「新光閃南瀛 幸福耀臺灣」移民節嘉年華會，林主任很高興地說，活動當天有近3,000人來參與，不分本國人還是新住民或是移工朋友，都擠爆了奇美博物館的奧林匹亞草坪，熱鬧非凡。當天除了表演活動，還有美食嘉年華、新住民市集，現場充滿濃濃的異國風味，表現出了南部新住民與移工朋友的活潑朝氣，秀出他們獨有的文化魅力。

林主任說，座落在文化之都，南一站的服務同仁也充滿了工作熱忱，很樂意竭盡所能替新住民朋友服務，歡迎新住民與移工朋友，有任何疑難雜症都可以到服務站尋求協助！

內政部移民署南區事務大隊臺南市第一服務站

地址：臺南市府前路2段370號

櫃檯受理服務時間：星期一至星期五 08:00-17:00 中午不休息

電話：06-293-7641 (總機) 傳真：06-293-5775

（新聞轉載自新住民全球新聞網）