武漢肺炎從哪來？歐盟報告：中國假消息阻礙防疫

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）自從新型肺炎疫情爆發以來，就一直有呼聲要求中國開放各國調查病毒起源，不過因為各國自顧不暇，調查也就不了了之，隨著防堵手段開始奏效，部分國家開始從疫情的狀況中緩和下來，而檢討及調查的聲音又冒了出來。

一份歐盟發布的報告指出，中國政府與官方媒體在全球疫情危機期間散播假消息，試圖轉移人們注意力、讓外界認為中國並非病毒的發源地。在探查一些幫中國甩鍋的推特帳號之後，歐盟人員發現皆與中國政府有不小的關係，而政府掌握的媒體更竭力將輿論導向「美國訪中的軍人才是病毒源頭」一方，其心可議。

報告同時也發現俄國政府與官媒有所掛勾，企圖讓歐盟在處理假消息中疲於奔命，無法全力應付疫情。

澳洲總理莫里森(Scott Morrison)在週四表示，他會在下個月的世界衛生大會上提出調查案，要求相關國際組織深入了解指控，不過中國駐英的資深外交官反駁相關說法，認為這樣只會將全球的資源分散，去處理一些枝微末節的不實消息。

該名外交官將這些指控比擬為「政治病毒」，認為他們帶有政治動機且對任何人都沒有好處，沒有意外中國政府應該會拒絕調查。不過同一時間《紐約時報》卻發現，北京正向歐盟施壓，由於歐盟在疫情結束後亟需與中國恢復貿易，調查報告的最終版本恐有高高舉起、輕輕放下的趨勢。

部分直白的語句，像是「中國政府主導假消息散播」等遭到刪除，一些用詞也被調整，這引發參與調查的分析師不滿，流出的信件顯示，不只一人抗議這是「迎合共產中國的自我審查」。