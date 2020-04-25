美中因世衛組織槓上 G20領袖視訊峰會取消

根據香港英文報刊南華早報今天報導，20國集團領袖原定24日再度召開視訊峰會，因美國堅持世衛組織應就武漢肺炎疫情爆發之初偏向中國的作為負責，中國強烈反對，視訊峰會在最後一刻取消。

南華早報（South China Morning Post, SCMP）報導，參與這項視訊峰會籌備工作的不具名消息人士透露，兩國因世界衛生組織（WHO）的職責發生激烈爭執。

報導指出，美方堅持世衛組織應就疫情爆發之初的因應及偏向中國的態度負起責任。武漢肺炎疫情至今已造成全球超過19萬人死亡，其中美國的死亡人數將近5萬。

這名消息人士透露，另一方面，中國則堅決反對討論有關調查世衛組織的提案。

報導指出，參與視訊峰會的籌備人員說：「因此，會議在最後一刻取消了」，若美中雙方能夠就世衛組織的爭議達成妥協，或者至少在20國集團（G20）公報中，就有關世衛組織的措辭達成一致，視訊峰會仍有可能在近期召開。

報導說，中國大陸國家主席習近平和美國總統川普原定參加這場視訊會議，但擔任20國集團輪值主席的沙烏地阿拉伯，並未在G20官網上公布這次會議的日程。

報導指出，上海復旦大學美國研究中心教授沈丁立表示：「中國認為美國打算藉著停止資助世衛組織以剷除抗疫不力的世衛高層，並歸咎於中國，但美國則認為世衛組織偏袒中國，並認為中國應就美國慘重損失負起責任。」

報導說，他指出：「美中關係急遽惡化而且令人擔憂，未來會變得更糟。」

報導指出，20國集團曾在3月26日首度就如何因應武漢肺炎疫情首次召開視訊峰會，當時決議「盡一切所能全力抗議」，並公布5兆美元（約新台幣150兆）的方案挹注全球經濟。

報導說，此後華府與北京爭執不休，尤其是針對世界衛生組織的職責，最終美國宣布暫停資助這個隸屬聯合國的機構，並宣稱世衛宣揚中國對於武漢肺炎疫情的假消息。