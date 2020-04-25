日媒《週刊現代》：心導管手術失敗　金正恩成植物人

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）新冠肺炎疫情全球蔓延之際，宣稱零病例的北韓，卻在20日傳出領導人金正恩倒下的消息，日媒《週刊現代》甚至發出驚人的獨家，指稱金正恩因為心導管手術失敗，已經成了植物人。

《週刊現代》的特別編輯委員近藤大介撰文指出，一名中國醫療團成員向其透漏，金正恩月中下鄉視察途中突然手摀心臟倒地，同行的醫師緊急為其施行心肺復甦術後送往附近醫院急救，同時向中國請求派遣醫療團協助。

然而，在中國醫療團還未抵達前，北韓這邊就已經先幫金正恩動了心導管手術，這名心臟外科醫師曾前往中國受訓，未料因為過於緊張，加上沒有替金正恩這般肥胖體型的人動刀過，本來1分鐘可以完成的手術拖了8分鐘，導致金正恩變成了植物人。

中國派出醫療團的消息並無不實，美國的《國會山報》(The Hill) 引述路透社指出，週四(23日)中共中央對外聯絡部向北韓派出了顧問團，其中包含了許多醫療人員，在金正恩健康問題受外界關注的當下，當局並沒有說明該顧問團的目的，引發外界諸多揣測。

金正恩病危的消息最早由脫北者成立的媒體《每日北韓》(Daily NK)流出，不過雖然金正恩確實在接受治療，北韓與中國的對外口徑一致，表示金正恩身體並無大礙，一名線民則告訴南韓情治單位，金正恩狀況穩定，應該很快就會重新出現在公眾場合下，美國情報單位的線民也證實了這一點。

近藤大介在文內坦承，該消息由自稱中國醫療團的成員流出，但是目前仍無法證實說法是否為真。