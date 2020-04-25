土耳其媒體：台灣是第一個阻擋武漢肺炎的國家

土耳其「紀元報」（MILAT）今天刊登題為「對抗新型冠狀病毒的台灣模式」報導，說明台灣對抗武漢肺炎的超前部署作為，並呼籲國際支持台灣參與世界衛生組織（WHO）。

報導內容強調：「台灣是第一個阻擋新型冠狀病毒疫情的國家。因中國打壓而無法參與世界衛生組織的台灣衛生福利部長陳時中表示，台灣願意分享疫苗及藥物在內的所有經驗。」版面正中央並有陳時中的照片，相當醒目。

報導指出，台灣總統蔡英文在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發初期即推動通過預算達237億美元的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，讓台灣成為第一個擊敗新型冠狀病毒的國家，2300萬人口的台灣目前僅有6人因武漢肺炎喪生。

陳時中表示，台灣願意與全球共同開發疫苗，盼國際體系可以看見台灣的努力。他並呼籲全球支持讓台灣完整參與WHO各項會議、機制及活動等訴求。

報導指出，台灣在地理位置上雖鄰近中國，但每百萬人口確診數在183國中排名約第123名。

陳時中指出，台灣運用科技防疫，建立分級收治及採檢制度，並將病毒基因序列上傳全球共享禽流感數據倡議組織（GISAID），確保全球衛生安全不再因缺乏溝通及透明度而產生致命性盲點。

他強調，台灣擁有生產疫苗及藥品的能量，「台灣需要世界衛生組織，世界衛生組織同樣需要台灣，希望世界衛生組織可以認清疫情沒有國界，沒有一個地方可以被遺漏，任何地方遺漏都可能變成重大破口，任何地方的力量都不應該被忽視」。

除實體報紙新聞外，紀元報另在網路版同步刊登陳時中專文，內容分享台灣成功防疫經驗與採取的措施，並且提議共同研發疫苗。