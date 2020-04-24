「台美防疫松 」開跑　盼為武漢肺炎疫情找出創新解方

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）在各國竭力對抗新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情期間，科技扮演相當重要的角色，而台灣與美國繼3月中簽署防疫夥伴關係的聲明後，於今（24）攜手發起「台美防疫松（cohack）」，期盼透過兩國的合作，找尋可行且創新的防疫數位應用方案。

台灣與美國此次聯合發起「台美防疫松」，是由行政院防疫科技團隊一手策劃，行政院副院長陳其邁今日在開幕式中表示，此次「台美防疫松」運用資通訊科技與數據的力量，期能紮根、發芽進而茁壯，齊力讓好的數位抗疫解方或創新服務付諸實行，降低此次疫情對全球所造成的影響，以協助建構更成熟的公衛系統與支援體系，進而嘉惠更多的區域及國家。

陳其邁提及口罩實名制實施後，政府偕同民間團隊迅速開發口罩供需資訊平台，不但成功上線，也被鄰近的日本、韓國及等國讚許，不難看見數位科技對防疫有其意義跟價值。

美國在台協會（American Institute in Taiwan）處長酈英傑（Brent Christensen）表示，國際媒體及世界各國都已注意到台灣面對武漢肺炎可圈可點的防疫表現，「台灣模式」為世界提供了五項寶貴的經驗，包括透明度（Transparency）、交通管制（Transportation Controls）、追蹤（Tracking）、檢測（Testing），以及科技（Technology），此次的黑客松將可望看到這五項特色的完整呈現。

酈英傑提及，今日黑客松中所研發的種種解決方案，未來也將提供全世界應用，「我們將持續盡己所能，以各種方式向世界彰顯台灣模式。」酈英傑也預告除了美國約翰霍普金斯大學已邀請副總統陳建仁發表演說，台美也即將舉行兩場虛擬「全球合作暨訓練架構（GCTF）」工作坊，主題包括對抗與疫情相關的假訊息及防止疫情擴散的作為等。

「台美防疫松」以「Stay together, cohack can help! 協力合作 共助世界」為發起理念，希望藉由號召台美雙方政府及台美民間共同參與、響應，整合政府公開資訊與民間資料，藉由國內外團隊跨界集思，齊力創造解決方案或創新服務，降低此次武漢肺炎疫情對全球所造成的影響，更希望能藉此發展出更成熟的公衛系統及科技醫療等相關解決方案。

此次活動提出六大主題，包括管理防疫相關資源、邁向疫後過渡措施、保護社會弱勢族群、預測工具支援決策、支援前線防疫人員，以及善用資料風險溝通等。