憶17年前台北和平醫院封院　蔡英文：疫情當前大家要團結

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）今（24）日是在2003年SARS疫情在台爆發後台北市和平醫院醫院因群聚感染宣布封院的17週年，總統蔡英文在臉書上回憶此事，並感謝現正堅守岡位的，遏阻新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在國內擴散的醫護人員。



蔡總統今日透過臉書表示，2003年的今日，在缺乏配套措施的情況下，和平醫院宣布封院，上千名醫護人員、病患、家屬突然被強制禁閉在醫院中，可以想像當時的混亂與恐慌，經歷過17年前SARS（嚴重急性呼吸道症候群）的台灣人，一定都還對當時疫情的失控餘悸猶存。



蔡總統也感謝現在正為武漢肺炎堅守崗位的醫護人員，「過了17年，台灣正面臨新一波疫情的威脅，我要特別感謝所有辛苦的醫護人員，謝謝你們，每當台灣面對嚴重的疫情威脅時，你們都站在第一線，給台灣人民最堅強的保護與照顧。」



蔡總統提及，SARS與和平醫院封院的歷程，讓台灣社會知道國內在醫療公衛上的不足，以及中央跟地方在溝通上的不順暢、錯誤的決策，將會帶來的災難。如今「我們更有經驗，我們的指揮系統更清楚，第一線的醫護人員也得到更多的保護與支持，人民也具備充分的防疫觀念，並確實落實。」



蔡總統認為，如果SARS真的有教會台灣人什麼事情，那便是在疫情面前大家更團結在一起，拋下彼此的政治成見，「中央和地方、政府和人民一起合作，我們才能攜手對抗疫情。」



蔡總統表示，防疫至今，全體國人都在中央流行疫情指揮中心的領導下，互相配合、團結一致，讓世界肯定台灣的努力，台灣甚至還有能力可以幫助國際社會，「我希望這樣的成果，我們能夠繼續維持下去，做世界的模範生。」