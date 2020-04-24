臺灣證券交易所：本週發行量加權股價指數跌幅約為2.36%

根據臺灣證券交易所統計，2020年4月24日發行量加權股價指數收盤為10,347.36點，較上週(2020年4月17日)的10,597.04點下跌249.68點，跌幅約為2.36%，台灣50指數收盤為8,035.21點，較上週的8,312.65點下跌277.44點，跌幅約為3.34%，寶島股價指數收盤為11,825.76點，較上週的12,080.94點下跌255.18點，跌幅約為2.11%。產業別指數方面，漲幅以資訊服務類指數上漲1.06%為最大，跌幅以橡膠類指數下跌4.09%為最大，未含金融類指數下跌194.12點，跌幅約為2.16%，未含電子類指數下跌317.70點，跌幅約為2.43%，未含金融電子類指數下跌199.25點，跌幅約為1.87%。

本週集中交易市場總成交金額為7,565.10億元，全體上市股票成交金額為6,870.08億元，股票成交量週轉率為1.88%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類1,921.57億元，占全體上市股票交易金額27.97%

第二名，電子零組件類1,560.26億元，占全體上市股票交易金額22.71%

第三名，光電類766.37億元，占全體上市股票交易金額11.16%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類8.26%

第二名，生技醫療類8.14%

第三名，光電類4.69%

累計今年年初開盤迄今共72個交易日，集中市場總成交金額為11兆9,312.59億元，市場日平均成交金額為1,657.12億元，股票成交量週轉率為28.77%，股票日平均成交量週轉率為0.40%。

2020年4月24日全體上市公司市場總值為新台幣31兆4,819.07億元，較上週(2020年4月17日)市值32兆2,104.84億元減少7,285.77億元，減幅約為2.26﹪。