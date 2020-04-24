台北新板希爾頓酒店 母親節用餐贈蛋糕花禮

「世上只有媽媽好」，在母親節前夕，身為母親掌中寶的兒女們總是希望能獻上最好的禮物及心意給媽媽，感激媽媽的辛勞付出及無私的奉獻。台北新板希爾頓酒店推出母親節限定桌菜，預訂宴會廳再加贈豬腳禮盒一份，自助式餐廳更是新增多款養生料理，盼能滿足媽媽的胃和溫暖媽媽的心。

整個五月份都是母親的光輝月份，青雅中餐廳特別準備了花禮獻給媽媽。只要在五月份訂位時特別備註是要慶祝母親節，另告知共有幾位母親一起慶祝，將贈送和母親人數一樣多的康乃馨。另外青雅中餐廳也在母親節當日(5/10)推出10人桌菜，售價16,800元+10%，再贈送8吋母親節蛋糕乙個及盆花乙盆。若是小家庭也可選擇每人1,680元+10%的套餐，4-9人消費即贈送6吋母親節蛋糕乙個及盆花乙盆，在這偉大的節日，所有媽媽都能開心用餐、歡欣收禮。青雅中餐廳訂位專線(02)2958-3770轉青雅。Market Flavor悅∙市集自助餐廳也將在五月份的每週六日特別加碼多道養生美容餐點，如枸杞紅棗香菇雞湯、滷豬腳、杏仁露…等，讓媽媽容光煥發擁有好氣色，新板希爾頓和大家一起體貼媽媽的心，照顧媽媽的胃。悅∙市集訂位專線(02)2958-3770 轉悅∙市集。

台北新板希爾頓酒店宴會廳在母親節週末兩天也推出母親節桌菜專案，獨立包廂每桌16,800元+10%(10人一桌)，可享全家人團聚的獨立空間。挑高6.5米的宴會樓2樓如意廳，也特別席開六人小家庭專案，每桌10,800元+10%(6人一桌)，讓辛勞一整年的媽媽被子女們簇擁著，盡享天倫之樂。今年恰逢農曆閏四月，傳統習俗為已出嫁的女兒要在閏月開始以前買豬腳麵線幫父母添福添壽，「呷麵線添福壽、呷豬腳增勇健」，若預訂宴會廳母親節桌菜除了席間可享果汁無限暢飲及紅酒每桌一瓶，每桌再加贈新板希爾頓福壽「希」樂豬腳禮盒一份。福壽「希」樂豬腳禮盒嚴選膠原蛋白十足的豬腿中段，再以秘製滷汁悶煮三小時，搭上手工麵線，絕對讓識貨的媽媽讚不絕口，過上最棒的母親節。宴會廳桌菜訂位專線(02)2958-3000 轉8821或8822。