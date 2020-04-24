防疫宅在家也不無聊 一起種菜好吃好看又好玩

為因應全球新冠肺炎疫情， 新北各大景點實施觀光景點人潮管制措施， 民眾也逐漸配合防疫措施減少出門趴趴走， 新北市景觀處即建議民眾可以在自家打造「可食地景」， 利用簡單易種植的蔬菜盆栽妝點自家，蔬菜也可摘取食用， 讓在家防疫增添一抹綠意與小趣味。

不知如何著手「可食地景」的民眾，可以嘗試種植顏色翠綠、 營養豐富且容易生長的芫荽、空心菜、芝麻葉等蔬菜， 只要花費一點小心力，即可收穫滿滿的成就感。芫荽又稱香菜， 是居家調味的好幫手，擁有維生素C、胡蘿蔔素等豐富的營養價值， 喜歡冷涼、光線充足但陽光不直射的地方， 相當適合在自家的陽台種植，選擇排水良好的砂質壤土， 用清水浸泡一天用條播或灑播的方式種植， 不久後即可看到十分療癒的草綠色嫩芽。

芝麻菜一般用於製作沙拉，具有淡淡迷人的芝麻味，富含抗氧化劑、 維生素K等營養物質，對骨骼有益，播種時應挑選排水性好的土壤， 種植時保持間距可以生長得更好。空心菜又稱蕹菜， 含豐富的膳食纖維，適合生長於高溫多濕的環境， 灑於土表並薄覆土，種植時保持土壤濕潤以幫助生長， 收成時剪取上方菜葉，保留下半部可持續收成第二次， 種植效益十分高，相當推薦園藝新手種植， 感受蔬菜植栽的可愛與種植收成的喜悅。

景觀處持續推動可食地景， 鼓勵民眾種植兼具食用及觀賞性的可食植栽， 收成後還可能豐富餐桌菜色，增添飲食風味， 相關種植指引可上新北市政府綠美化環境景觀處官網（http:/ /goo.gl/cpMeEw）查詢， 種子及培養土等資材也可以到種苗行或是農會供銷部購買， 同時若想分享自身有種植可食地景的經驗， 也歡迎加入臉書公開社團「新北可食地景～Fun食樂活團」， 讓防疫在家也能增添不同的生活風情。