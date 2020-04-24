「富邦ART」母親節限定相框

今年的母親節特別不一樣，社交距離宣導、減少群聚提醒、 口罩不忘離身，因應疫情你我的生活周遭進行許多改變， 而越是這樣非比尋常的時刻、越需要彼此的關懷與溫暖， 富邦藝術基金會邀請你使用數位的AR互動藝術康乃馨， 為家人獻上溫馨的數位祝福吧！

藝術圖框、AR康乃馨，兩種方式拍出雙倍感謝

母親節來臨，雖然因為安全考量外出慶祝規劃減少， 但是滿心的感謝大聲說可是不能少！送上藝術E卡， 為難忘時刻留下獨有紀念， 富邦藝術基金會特別邀請藝術家吳芊頤運用和紙膠帶創作充滿繽紛與 溫暖的相機圖框，並結合AR技術，使用「富邦ART」APP相機 功能掃描藝術家製作的康乃馨，立即欣賞平面變為立體的花卉圖像， 更可邀請親友與圖像合照，讓數位祝福多元呈現！





使用說明

1. 下載「富邦ART」App

2. 啟動「Camera」功能

3. 選擇想要的拍照方式：

●「藝術限定圖框」：點選[Frame]按鈕， 選擇最能表示心意的圖框合拍

●「AR康乃馨」：點選[AR]按鈕， 掃描下圖康乃馨與立體花卉合拍

4. 將最有溫度的母親節藝術E卡分享傳送！

和紙膠帶創作，數位窗景訴說故事

藝術家吳芊頤本次創作時以虛實的景窗空間延伸與玩味， 並以符號性圖案供大眾解讀， 如呈現動物間的照顧之情喚起生命連結，以及母親之花「萱草」 為形象花卉來呼應主題，融合台灣復古鐵窗花概念，將優雅色調、 蜻蜓、蝴蝶、盆景等生意盎然的動植物， 利用和紙膠帶拼貼於畫面中，對藝術家而言， 數位圖框其實正如數位景窗一般，視覺上是虛實並存的空間， 透過景窗看見新生的美好也是本次希望能傳達的力量。 吳芊頤特別提到創作一幅景窗也映照出自己內心的風景， 訴說不一樣的故事，更希望透過本次作品帶來繽紛、美好、朝氣、 幸福的視覺感受，邀請大眾透過有趣的透視景窗視角分享個人故事。

藝術節慶E卡，防疫不防「藝」

因應疫情影響，大眾閱覽藝術的方式正面臨線上轉型， 而製作藝術與數位科技結合的「富邦ART」APP， 正是基金會實踐藝術生活化的創新方式之一， 邀請大眾隨時隨地以便捷管道親近美學，體驗生活中的各式美好。 接續而來的父親節、中秋與聖誕節， 富邦藝術基金會持續推出藝術家圖框賀卡，快來藝起蒐集「富邦AR T」APP全年度藝術電子相框，以獨一無二的方式「線上」祝福， 體驗特色E卡的新創趣味， 歡迎隨時關注富邦藝術基金會官方網站更新。