福營國中創客社群師生送愛心面罩給輔大醫院 祈禱臺灣確診「+0」！

新北市教育局號召35所創客社群學校的師生自願加入自製安全防護 面罩，福營國中更擴大發揮創客精神動手做愛心，號召全校七、 八年級全體師生製作2,000個防疫面罩，今(24) 日將其中1,000個贈予輔大醫院，餘1, 000個則轉交教育局， 未來透過相關管道贈予國外有實際需求的第一線醫護人員。此外， 師生還製作標語海報及拿著自製防疫面罩在走廊大喊口號：防疫「 義」起來 福營「罩」未來 Together, we will win Fuying canhelp」祈禱臺灣確診「+0」！

教育局副局長蔣偉民表示：「 新北創客社群團隊由下而上的力量很強大， 這次的活動在短短兩小時就有35校自願加入， 這是很有意義的事情，除了贈予醫院外， 部分學校更主動聯繫在地醫院及衛生所等，確實是令人感動， 這就是我們新北的創客精神-想得出來，就做得出來， 培養孩子們面對問題，解決問題的能力。」

福營國中近日響應新北市教育局創客社群活動，發起『防疫「義」 起來，Fuying can help 』活動，希望能為臺灣的防疫前線盡一份心力。 胡健裕及方俊為組長設計出防護面罩的模型， 利用校內創客教育與生活科技資源，帶領全校七、 八年級全體師生製作2,000份防護面罩， 今日由教育局副局長蔣偉民跟學校共同捐贈給輔大醫院， 讓第一線醫護人員多一層的防護措施， 也希望藉此培養學生感恩惜福，推己及人的服務學習精神。 校長李文旗表示：「創客教育是福營國中的重要特色， 這次能帶領學生，發揮學校特色，師生一起為防疫工作做點事， 相信對教育職涯來說，更是件非常難忘且有意義的事。」

新北創客社群學校熱烈響應送愛心面罩活動，例如， 教育局與福和國中團隊號召35校共同製作1, 000個防護面罩贈予醫用3D列印中心轉交三軍總醫院第一線醫護 人員；錦和高中吳孟仁老師發揮創客精神主動聯繫雙和醫院， 更邀請永和國中自造教育及科技中心， 兩校共同協助雙和醫院設計客製化安全防護面罩及面罩轉接頭， 未來也將持續合作開發適合現場醫護人員的需求； 光復國小以社團課程召集學生，先從疫情說起， 引導學生思考目前的問題及我們可以做什麼? 並從動手實作中將對醫護人員的感謝化為行動。學生蔡依倫表示：「 利用雷雕和海綿條製作的防疫面罩製作雖然簡單， 卻包含了我們對第一線的醫療人員滿滿的感激之心， 希望以後也可以幫助對這些對我們付出的人。」

新北市自103年底率先全國推動創客教育，以實作、創意、 整合及自學的四大理念， 培養師生能夠發揮想像力解決生活上的問題，實踐新北創客精神， 持續補助創客社群學校、國小創客社團，及到偏鄉推廣， 至今已累積近100間創客能量學校。