福營國中創客社群師生送愛心面罩給輔大醫院 祈禱臺灣確診「+0」！

新北市教育局號召35所創客社群學校的師生自願加入自製安全防護 面罩,福營國中更擴大發揮創客精神動手做愛心,號召全校七、 八年級全體師生製作2,000個防疫面罩,今(24) 日將其中1,000個贈予輔大醫院,餘1, 000個則轉交教育局, 未來透過相關管道贈予國外有實際需求的第一線醫護人員。此外, 師生還製作標語海報及拿著自製防疫面罩在走廊大喊口號:防疫「 義」起來 福營「罩」未來 Together, we will win Fuying canhelp」祈禱臺灣確診「+0」!

教育局副局長蔣偉民表示:「 新北創客社群團隊由下而上的力量很強大, 這次的活動在短短兩小時就有35校自願加入, 這是很有意義的事情,除了贈予醫院外, 部分學校更主動聯繫在地醫院及衛生所等,確實是令人感動, 這就是我們新北的創客精神-想得出來,就做得出來, 培養孩子們面對問題,解決問題的能力。」

福營國中近日響應新北市教育局創客社群活動,發起『防疫「義」 起來,Fuying can help 』活動,希望能為臺灣的防疫前線盡一份心力。 胡健裕及方俊為組長設計出防護面罩的模型, 利用校內創客教育與生活科技資源,帶領全校七、 八年級全體師生製作2,000份防護面罩, 今日由教育局副局長蔣偉民跟學校共同捐贈給輔大醫院, 讓第一線醫護人員多一層的防護措施, 也希望藉此培養學生感恩惜福,推己及人的服務學習精神。 校長李文旗表示:「創客教育是福營國中的重要特色, 這次能帶領學生,發揮學校特色,師生一起為防疫工作做點事, 相信對教育職涯來說,更是件非常難忘且有意義的事。」

新北創客社群學校熱烈響應送愛心面罩活動,例如, 教育局與福和國中團隊號召35校共同製作1, 000個防護面罩贈予醫用3D列印中心轉交三軍總醫院第一線醫護 人員;錦和高中吳孟仁老師發揮創客精神主動聯繫雙和醫院, 更邀請永和國中自造教育及科技中心, 兩校共同協助雙和醫院設計客製化安全防護面罩及面罩轉接頭, 未來也將持續合作開發適合現場醫護人員的需求; 光復國小以社團課程召集學生,先從疫情說起, 引導學生思考目前的問題及我們可以做什麼? 並從動手實作中將對醫護人員的感謝化為行動。學生蔡依倫表示:「 利用雷雕和海綿條製作的防疫面罩製作雖然簡單, 卻包含了我們對第一線的醫療人員滿滿的感激之心, 希望以後也可以幫助對這些對我們付出的人。」

新北市自103年底率先全國推動創客教育,以實作、創意、 整合及自學的四大理念, 培養師生能夠發揮想像力解決生活上的問題,實踐新北創客精神, 持續補助創客社群學校、國小創客社團,及到偏鄉推廣, 至今已累積近100間創客能量學校。