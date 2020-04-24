福營國中創客社群師生送愛心面罩給輔大醫院 祈禱臺灣確診「+0」！

新北市教育局號召35所創客社群學校的師生自願加入自製安全防護面罩，福營國中更擴大發揮創客精神動手做愛心，號召全校七、八年級全體師生製作2,000個防疫面罩，今(24)日將其中1,000個贈予輔大醫院，餘1,000個則轉交教育局，未來透過相關管道贈予國外有實際需求的第一線醫護人員。此外，師生還製作標語海報及拿著自製防疫面罩在走廊大喊口號：防疫「義」起來 福營「罩」未來 Together, we will win Fuying canhelp」祈禱臺灣確診「+0」！
教育局副局長蔣偉民表示：「新北創客社群團隊由下而上的力量很強大，這次的活動在短短兩小時就有35校自願加入，這是很有意義的事情，除了贈予醫院外，部分學校更主動聯繫在地醫院及衛生所等，確實是令人感動，這就是我們新北的創客精神-想得出來，就做得出來，培養孩子們面對問題，解決問題的能力。」
福營國中近日響應新北市教育局創客社群活動，發起『防疫「義」起來，Fuying can help 』活動，希望能為臺灣的防疫前線盡一份心力。胡健裕及方俊為組長設計出防護面罩的模型，利用校內創客教育與生活科技資源，帶領全校七、八年級全體師生製作2,000份防護面罩，今日由教育局副局長蔣偉民跟學校共同捐贈給輔大醫院，讓第一線醫護人員多一層的防護措施，也希望藉此培養學生感恩惜福，推己及人的服務學習精神。校長李文旗表示：「創客教育是福營國中的重要特色，這次能帶領學生，發揮學校特色，師生一起為防疫工作做點事，相信對教育職涯來說，更是件非常難忘且有意義的事。」
新北創客社群學校熱烈響應送愛心面罩活動，例如，教育局與福和國中團隊號召35校共同製作1,000個防護面罩贈予醫用3D列印中心轉交三軍總醫院第一線醫護人員；錦和高中吳孟仁老師發揮創客精神主動聯繫雙和醫院，更邀請永和國中自造教育及科技中心，兩校共同協助雙和醫院設計客製化安全防護面罩及面罩轉接頭，未來也將持續合作開發適合現場醫護人員的需求；光復國小以社團課程召集學生，先從疫情說起，引導學生思考目前的問題及我們可以做什麼?並從動手實作中將對醫護人員的感謝化為行動。學生蔡依倫表示：「利用雷雕和海綿條製作的防疫面罩製作雖然簡單，卻包含了我們對第一線的醫療人員滿滿的感激之心，希望以後也可以幫助對這些對我們付出的人。」
新北市自103年底率先全國推動創客教育，以實作、創意、整合及自學的四大理念，培養師生能夠發揮想像力解決生活上的問題，實踐新北創客精神，持續補助創客社群學校、國小創客社團，及到偏鄉推廣，至今已累積近100間創客能量學校。