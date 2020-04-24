新北成立首間高中程式教育體驗中心 阿文仔博士帶學生自製教具

新北市教育局成立第1所高中程式教育體驗中心，今( 24)日於錦和高中揭牌，教育局長張明文及聯發科技教育基金會張 垂弘董事等貴賓共同點亮由師生結合程式設計創作的新北市政府大樓 模型燈光，宣示新北市程式教育由國小至高中各教育階段課程連貫， 學習不中斷。

新北市教育局與財團法人聯發科技教育基金會簽訂「 STEAM教育扎根計畫」合作意向書， 攜手推動新北市STEAM教育及程式教育，並於錦和高中成立新北 市首間高中程式教育體驗中心，打造程式教育學習廊道，提供師生複 合式的學習空間。聯發科技教育基金會捐贈500套Linklt 7697開發板套件教材包， 提供本程式教育體驗中心培訓種子師資， 目前已辦理10校培訓工作坊，未來將持續透過「產官學」 協力合作，辦理教師專業發展培訓、 寒暑假學生營隊及發展程式課程， 共同培育下一個世代具有跨領域整合應用能力的人才。

張局長今日化身阿文仔博士與種子教師協同教學，帶領學生編寫程式 碼，自製7697教具，結合pH計進行水質檢測， 再透過阿文仔博士現場解說pH計的線性方程式， 讓學生將所學知識實際運用在生活情境中，符應新課綱強調的探究實 作、跨域整合素養，顯見新北程式教育向下扎根、向上深化的推動成 果。

現場展示程式教育體驗中心與多所學校結合Linklt 7697自製教具的程式教育教學成果。錦和高中自製「 跑步資訊記錄及緊急通知系統」， 能測出血氧濃度協助學生自我管理身體狀況。 新北高中以學生自製作品「消失的古文明」為例，讓學生化身「 遊戲設計師」，提升學生數位創作與程式設計的能力。 此外也向下扎根，與國中合作，如永和國中「玩具大復活」， 透過載具同時以7697接上擴展板控制遙控車的馬達， 讓舊玩具玩出新意；福和國中「程式控制動力船」， 則利用藍芽技術連結平板與7697開發板達成無線遙控風力船的目 的。

教育局長張明文表示，新北市推動程式教育近10年，目前已有超過 8成以上學校推動程式教育，同時教育局相當注重連結產業發展趨勢 ，從106年起推動「新北程式校園3+1」政策，陸續成立國中、 國小及高中程式教育體驗中心，並分別與宏碁股份有限公司、 Google華人講師培訓中心及聯發科技教育基金會合作，在師資 培訓、課程發展、資源整合及活動競賽等面向整合產官學資源，共同 提升新北市校長、教師與學生學習運算思維、 程式設計與跨域整合能力，逐步實現新北學子程式教育學習藍圖。