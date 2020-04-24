淡水農會研發南瓜新商品 美味好料送到家

天氣逐漸轉熱，南瓜產季即將來臨， 淡水不只是觀光旅遊及文史古蹟的重鎮，更是新北市重要南瓜產區， 產量將近新北市總產量之一半， 淡水區農會為推廣淡水本地所產南瓜，開發加工品以虛擬通路打造「 宅經濟」，開創零接觸新商機， 並徵求本地商家採用在地南瓜共推美味地圖，落實地產地銷政策。

農會近年來輔導農民採用棚架栽培南瓜， 棚架式栽培可保持環境通風、光照均勻，降低病蟲害發生機率， 促進南瓜品質及提升產量，增加農民收入， 農會也積極替在地南瓜尋找銷售管道，創造更高經濟價值，不斷研發 各式南瓜產品，目前包含南瓜麵線、冬粉、 調和米粉以及南瓜濃湯料理包等，更有榮獲「108年度臺灣農業旅 遊伴手禮」的南瓜起士紅藜麥餅乾，線上訂購宅配到府， 可說是追劇、動漫、手遊一族的健康零食， 南瓜加工品可彌補南瓜產季限制，延長南瓜商品儲架壽命， 更能提升南瓜經濟價值，創造農業全年經濟。

淡水區農會總幹事高忠表示，農會積極協助農民推廣在地南瓜， 為因應政府新冠肺炎防疫部署，規劃邀請在地商家合作串聯， 採用在地南瓜製作特色料理，並設計外帶或外送方案， 共同繪製南瓜美味地圖，有興趣合作的商家歡迎電洽農會推廣部(0 2-26202290-146，杜先生)。另外， 農會也提供南瓜及南瓜系列商品外送到府服務， 不僅訂購滿額免運費外，南瓜各系列商品都有優惠折扣， 歡迎有興趣的朋友上網或來電洽詢， 將這些南瓜美味帶回家細細品嘗。

新北市政府農業局表示，秉持「先創通路、再開農路」精神， 本年度以發展全年經濟為目標， 持續與農會合作增加南瓜銷售通路並積極研發南瓜相關產品， 提升南瓜經濟價值，考量肺炎疫情，推廣方案將以新媒行銷為主， 結合電商概念集結在地商家、休閒農場及農會，共同推廣在地南瓜， 希望各位市民朋友多加購買在地南瓜，在家烹飪簡單料理，創造「 美味農業」，吃得健康也吃得新鮮。

照片來源：新北市政府農業局