中國網紅周揚青報復如「共產黨」　台灣男藝人羅志祥恐「屍骨不存」

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)羅志祥與周揚青感情生變鬧得沸沸揚揚，名嘴劉寶傑分析，周揚青的反擊根本是「中國共產黨的手法」手段十分殘酷「把人吃得『屍骨不存』」！

台灣男藝人羅志祥(綽號小豬)情斷中國網紅周揚青，原本雙方已到了論及婚嫁的地步，但女方卻打開了「潘朵拉的盒子」，也就是小豬第二支「交友」手機後緊急煞車，長達9年的戀情在數度的分分合合中畫下句點，但事情還沒完呢！

綜合媒體報導，周揚青揚言手上握有足以毀滅羅志祥的證據，雖然羅熱愛和好兄弟舉行「正常人都無法想象的『多人運動』」已不再是秘密，更傳出和旗下女藝人、化妝師等有「不正常關係」，竟然還有更勁爆的？這讓小豬嚇得答應周的要求，向被他欺騙過的女性道歉，更拉下男人的面子要她不要曝光證據！

對此，台灣主持人劉寶傑在節目《關鍵時刻》中表示，「中國人要把人鬥垮前，要先鬥臭，鬥臭才鬥垮，周揚青對付羅志祥，先定調羅志祥天生是渣，當這個定性大家認可了以後，就死無葬身之地了，完全是共產黨的手法！」

劉寶傑指出，大學時曾上過一門課程叫中國研究，老師的話讓他一輩子都記得，「中國共產黨是唯物論者，唯物論是不講感情的，你常講中國人會衝動，中國人不衝動，特別是中國共產黨不衝動，中國共產黨永遠永遠是最理性計算的，我想真的還假的？但你今天如果看周揚青，這樣一個傻妹、這樣一個網紅，你看她去對付羅志祥，完全是共產黨的手法。」

高手過招往往在瞬間！劉認為，周揚青並未指責被玩弄的鶯鶯燕燕，反而站在女人心疼女人的角度，讓被羅志祥傷害過的女人向她靠攏，「這牽扯到中國的統戰技巧，中國永遠是聯合次要敵人打擊主要敵人，中國永遠是圍點打圓，永遠只有唯一針對一個目標，特別是以前周恩來有一句話，不是敵人就是朋友，周揚青所有做法，都跟我過去學共產黨的手法是一樣的。」

劉寶傑強調，周揚青的文筆、思路與邏輯根本把羅志祥摜在地上，這代表周揚青把9年的青春給了羅志祥，但當她要反擊的時候，她會把人吃得「屍骨不存」。