歡慶奇哥46歲生日 商品7折起

自1974年成立至今皆秉持良好品牌形象的「寶寶的第一個朋友」奇哥，於即日起至5/10(日)止，隆重推出46週年生日慶！豐富的好康優惠，不論是寶寳用品7折起、或是當季服飾單件8折三件7折起等超值優惠皆能輕鬆享有，單筆滿額再享現金折抵與限量精美好禮！

為回饋顧客長久的支持與愛戴，奇哥生日慶活動於今日熱鬧開跑，期間不僅有商品7折起、當季外出服單件8折三件7折、當季內著單件8折三件72折等商品優惠，單筆消費滿額還能享現金折抵，並贈送【奇哥奶瓶蔬果清潔液】乙瓶，數量有限，採送完為止；另外，加入奇哥LINE@好友於實體店櫃結帳，並輸入指定通關密語，還能再享專屬優惠。

今年奇哥人氣王PETER RABBIT與自創品牌chic”a“bon，以清新亮眼風格承襲以往的細膩工法，打造全新春夏服飾；而本季內著主打的水晶紗與冰紗材質，不僅有優異的吸濕排汗效果，更有天然的親膚觸感，讓寶寶在季節多變時刻也能隨時保持肌膚乾爽舒適。

此外，擔心疫情影響而不方便出門的爸媽也別擔心，奇哥Online Store線上同歡慶，在家也能輕鬆享優惠，於結帳輸入指定專屬碼還能再享95折。超值連環好康不等人，想為家中寶貝添購換季用品與新衣的家長們手腳要快！更多活動詳情: https://bit.ly/2XHIEO0