天成飯店集團旗下三館聯合推出【聚團圓-母親節外帶合菜饗宴】

一年一度母親節即將來臨，順應消費型態轉變，天成飯店集團看準外帶及外送商機，聯合旗下三館：台北天成大飯店、台北花園大酒店及世貿國際會館於2020/04/20至2020/06/20止推出當日現做【聚團圓-母親節合菜饗宴】，由資歷豐富的主廚團隊精心規劃，嚴選新鮮海陸食材入菜，用料升級、加量不加價，打造適合小家庭的六人份合菜，7道精緻美饌每套優惠價3,999元，常溫供應只要稍加加熱即可享用，經典佳餚讓子女展現最誠摯的心意。

此外，為使讓消費者安心在家防疫也能輕鬆準備豐盛料理，消費者點餐後，可選擇由配合的計程車專屬外送（運費按跳表計算），將美味餐點送到家，闔家大小在溫馨氛圍下，彷彿置身於飯店般用餐，盡情品味幸福食光。

天成飯店集團【聚團圓-母親節合菜饗宴】由廚藝精粹的專業主廚團隊量身打造，3,999元即可享受多款人氣招牌料理，主廚現做猶如星級大廚到家外燴般，打造豐盛盛宴。六人合菜餐點包括繽紛開胃「富貴美拼盤」、色澤鮮豔「酒釀乾燒蝦球」、豐腴鮮美「寧式東坡肉」、鮮甜彈牙「清蒸海石斑」、清爽健康「干貝娃娃菜」、香氣襲人「金華煲土雞」，最後附上「八寶蜜芋泥」，讓母親節饗宴畫下完美。

恰逢農曆時序閏四月，在台灣傳統習俗中，出嫁女兒會在「閏月」為父母準備豬腳麵線回娘家，為父母添福添壽保平安。天成飯店集團「孝親添壽豬腳麵線禮盒」外帶價每盒888元，禮盒內含1.6公斤豬腳帶蹄花、手工麵線、麵線高湯與拌麵油蔥酥，主廚團隊嚴選食材以冷凍熟食真空包呈現，在家簡單加熱即可輕鬆上桌。

天成飯店集團品牌行銷公關總監趙芝綺表示：「為犒賞媽媽辛勞，消費者習慣前往飯店歡度佳節，飯店為回饋消費者館內推出母親節餐飲優惠活動，讓消費者與媽咪度過愉快節日，但由於疫情的關係，消費者減少至飯店用餐，看準宅經濟逆勢崛起，天成飯店集團同以往外帶年菜的方式，推出常溫的合菜饗宴主打外帶丶外送，消費者在家餐桌上輕鬆享受星級大廚精湛手藝，預估此波餐飲活動可帶動業績成長1-2成。」