移民署擴大自行到案2.0 逾期外人及時回家擁抱愛

(說明：移民署配合防疫政策，鼓勵逾期外來人口主動投案，阿西（化名）因為想家而前往移民署辦理自行到案。（照片來源：移民署）) (說明：移民署配合防疫政策，鼓勵逾期外來人口主動投案，阿西（化名）因為想家而前往移民署辦理自行到案。（照片來源：移民署）)

(說明：印尼籍移工阿敏（化名）因為先生罹患怪病，而到移民署辦理自行到案，希望儘早回家，透過移民署協助終於能如願回家。（照片來源：移民署）)... (說明：印尼籍移工阿敏（化名）因為先生罹患怪病，而到移民署辦理自行到案，希望儘早回家，透過移民署協助終於能如願回家。（照片來源：移民署）)

受新冠肺炎（Covid-19）疫情影響，移民署配合我國防疫政策，推動「逾期停(居)留外來人口擴大自行到案專案」，以「不收容、不管制、低罰鍰」的措施，鼓勵逾期外來人口(含失聯移工)主動投案，由移民署協助他們儘快返回母國。專案實施迄今已查處逾期停(居)留外來人口2,074人到案。

專案實施迄今1個月以來，移民署已查處失聯移工1,413人、非失聯移工661人，合計2,074人，其中自行到案者1,094人，以印尼籍610人居多、越南籍329人居第二。自行到案的個案中，印尼籍阿敏(化名)失聯前擔任看護工，來臺不久後，先生即罹患怪病住院，為了支付龐大的醫藥費，她只好選擇失聯，四處打工以謀求更高收入，只盼有一天將先生的病醫好後，再向移民署投案，到時夫妻倆就能夠在家中團圓，而不是在醫院。

然而1個月前，阿敏的先生突然病情加劇，就在阿敏迫切想趕回印尼親自照顧先生時，得知移民署自3月20日起，辦理「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案」專案，不僅能從輕裁罰，且免予收容，阿敏隨即透過朋友與移民署聯繫。不幸的是，阿敏的先生仍然在4月1日不敵病魔離世。

移民署專勤隊及服務站人員得知阿敏的處境，合力分工加速辦理阿敏的自行到案程序，並協助阿敏訪價各家旅行社機票費用，爭取優惠，同時給予阿敏精神上的支持與慰問，更有專勤隊同仁自願利用輪休假日，接送阿敏至機場搭機，讓阿敏倍感溫馨。

除了協助逾期停(居)留外來人口儘快返回母國外，移民署於防疫期間配合中央流行疫情指揮中心及勞動部，透過移民輔導、臨櫃受理、網路社群等各種多元管道，針對外來人口持續進行衛教宣導工作，同時也增設防護隔離設備，保護執勤同仁及民眾安全。移民署呼籲逾期停(居)留滯臺的外來人口，能夠在專案期間主動投案，也呼籲民眾協助宣導，鼓勵身邊認識的逾期外來人口，主動投案，俾儘早返家。相關專案資訊可撥打移民署「0800-024-881」專線或勞動部「1955」專線洽詢。

訊息來源：移民署

(新聞轉載自新住民全球新聞網)