關懷移工『疫』起來，建構友善『新』職場

移民署南投縣服務站主任蔡崇富詳加宣導防疫的重要性，提醒移工勤洗手、戴口罩及保持社交距離，避免成為防疫破口。 移民署南投縣服務站主任蔡崇富詳加宣導防疫的重要性，提醒移工勤洗手、戴口罩及保持社交距離，避免成為防疫破口。

移民署南投縣服務站結合南投縣專勤隊、警察局及南投縣政府社會及勞動處共同針對工業區的移工朋友們進行「防疫暨擴大自行到案」宣導活動。 移民署南投縣服務站結合南投縣專勤隊、警察局及南投縣政府社會及勞動處共同針對工業區的移工朋友們進行「防疫暨擴大自行到案」宣導活動。

內政部移民署中區事務大隊南投縣服務站為了強化移工防疫意識與關懷外籍移工權益，於今(24)日邀集南投縣政府社會及勞動處、警察局外事科及本署南投縣專勤隊等單位，共同前往南崗工業區台豐運搬設備股份有限公司舉辦「關懷移工、守護權益」活動，受到現場近40名移工熱烈歡迎。

南投縣服務站每年均規劃辦理多場「關懷移工、守護權益」法令宣導活動，受到轄內企業及移工熱烈迴響，好評不斷。今年應台豐運搬設備股份有限公司邀請，特地結合轄內公部門實地前往關懷移工並進行新冠肺炎防疫措施宣導，包含勤洗手(發放多國語言版本推廣之正確洗手步驟)、戴口罩(購買口罩流程)及保持社交距離(室內1.5公尺、室外1公尺)等資訊。另移民署為鼓勵逾期外來人口自行到案，自今(109)年4月1日起至6月30日止推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，凡專案期間「自行到案」者，均採「不收容、不管制、低罰鍰」措施，以鼓勵逾期停(居)留外來人口主動投案，安心返家。

站主任蔡崇富表示，目前全臺外籍移工約72萬人，防疫不分國籍、無關身分地位，無人能置身事外，移工應與國人獲得同等之防疫資訊；此次藉由公私部門跨域合作，讓移工朋友與公部門透過面對面互動與交流，取得最新防疫訊息與政府當前推行最新政策，共同建構多元友善的工作環境，讓移工朋友們能安心在臺工作，感受臺灣人的溫情與友善。

訊息來源：中區事務大隊南投縣服務站