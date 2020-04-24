臺虎精釀推能「吃」的啤酒！英國波特、美國小麥風味台灣限量發行

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)臺虎精釀再次出擊，推出可以「吃」的啤酒，以英式波特和美式小麥兩款精典啤酒做為發想，創造全新能「吃」的啤酒，即日起7-ELEVEN限量發售。

還在為下酒菜吃什麼煩惱嗎？啤酒究竟該配甚麼食物？這個問題，臺虎團隊表示歷經多次碰撞，此刻終於準備好向大眾分享新發現：啤酒配餅乾，唾手可得又恰如其分。融合是聯名的根基，將經典麥芽與啤酒花巧妙加入在點心餅中，沒甚麼比這種組合更絕配。

除此之外同步推出美式小麥（American Wheat）、英式波特（English Porter）兩隻經典的酒款。即日起7-ELEVEN限量發售，聯名版優雅食點心餅建議售價39元，臺虎聯名酒款建議售價89元。

英式優雅：臺虎英式波特 x 優雅食波特風味點心餅

英國有名的啤酒類型，首推英式波特（English Porter）。這個波特不是哈利波特，而是一種深色酒液的啤酒。起源於18世紀的倫敦，由棕色艾爾啤酒改良，加入烘烤至深色的麥芽釀製。經過數百年，波特也成為精釀啤酒圈非常熱門的啤酒類型，經歷時代的瞬息萬變，能不退的經典堪稱「流行」。

一口入喉，首先感受到的是濃郁而不過於甜膩的巧克力氣息，接續餅乾風味的烘培麥香，最後一道則是香醇卻又無法忽略的咖啡尾韻。而英式波特點心餅，則以大麥味與焦烤香緊密結合，混入其中的啤酒酵母則大大提升了香氣，酥脆的口感，在嘴裡更有豐富的層次。

美式直率：臺虎美式小麥 x 優雅食 IPA風味點心餅

大口喝下美式直率的自由氣息！美式小麥（American Wheat）相較於大麥的氣息單純許多，輕盈易飲的風味，伴隨來自啤酒花的葡萄柚與桃李香氣，在嘴裡自由奔騰，風味清爽又乾脆俐落。



臺虎精釀推出可以「吃」的啤酒(圖/臺虎精釀)