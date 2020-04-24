德國衛生部長致函陳時中　感謝台灣捐贈口罩

台灣捐贈的醫療口罩準備送往武漢肺炎疫情嚴重的歐美國家（照片來源：外交部推特） 台灣捐贈的醫療口罩準備送往武漢肺炎疫情嚴重的歐美國家（照片來源：外交部推特）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）台灣日前捐贈德國100萬片醫療口罩，事後德國政府卻因避免在公開場合提及此事惹議，德國在台協會今（24）日刊登由德國聯邦衛生部長Jens Spahn寫給我國衛生福利部長陳時中的信函，感謝台灣的協助。

德國在台協會（German Institute Taipei）今日在臉書刊登該信函內容，Spahn表示，台灣慷慨捐贈的口罩已經抵達德國，並已迅速分配給亟需口罩的醫療人員，「對此，我想向（陳時中）表達由衷的謝意，感謝過去幾個星期非常密切且完全互信的合作。德國社會也非常讚賞台灣的協助。」

Spahn指出，過去幾個星期以來，德國傾力防止病毒快速擴散。目前，流行病學家發現德國的疫情日漸趨緩，雖然仍有些限制，但社會能謹慎且逐步回到正常的生活，「台灣成功對抗疫情的經驗，也讓我國受益良多；我個人再次感謝台灣的協助，祝福台灣的國人身體健康。」

台灣在4月初啟動「口罩外交」，在國內口罩產能提升後將口罩捐贈予受到新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情重創的國家，首批1,100萬片口罩捐贈給美國、歐盟及部分歐洲國家，其中100萬片給予德國。

日前媒體報導，德國聯邦政府發言人賽柏特（Steffen Seibert）在疫情記者會上被問及此事，卻隻字不提台灣僅表示感謝「其他國家」的協助，而招致不少國內網友的批評。

總統蔡英文被媒體問及此事時回應，台灣以貢獻國際社會的心意捐贈口罩，如果別人感謝台灣，當然很感謝，若是沒有公開地表達，相信他們心裡一定也有感謝之意。外交部則表示，台灣捐贈口罩是盡國際義務，捐贈口罩沒有政治前提，也沒有期待對方一定要表達感謝。

此外，我國宣布捐贈3萬5,000支額溫槍予台灣的邦交國、美國，以及德國，外交部今日舉行捐贈儀式，外交部長吳釗燮及德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）皆出席活動。